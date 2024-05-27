После красивой победы Шарля Леклера в Гран При Монако 2021 года Лео Турини, известный итальянский журналист-гонщик и преданный болельщик Ferrari, выразил свои эмоции в своём блоге. «Талант Дюма-отца или Виктора Гюго понадобится, чтобы описать радость от победы Леклера», - написал Турини, который затем прозвал Шарля «пятым мушкетёром».

«Шарль - настоящий пятый мушкетёр. Элегантный, как Арамис. Нахальный, как Портос. Тонкий, как Атос. Талантливый, как Д’Артаньян. Ах, Дюма!..», - добавил Турини.

Этот успех - не только для Леклера лично, но и для всего коллектива Ferrari. Шарль провел потрясающую квалификацию и успешно финишировал, что привело к радостному моменту после финишной черты.

Сам Леклер вырос в Монако и его детская мечта стать гонщиком величайшей гоночной команды мира воплотилась в реальность после этой исторической победы.

Победа в Монако была особенно значима, учитывая, что последний раз гонщик Ferrari побеждал на этой трассе после старта с поула в далеком 1979 году. Теперь же Леклер это сделал снова, прервав долгое засушливое время для команды.

Сам Леклер заслужил поздравления и переживания болельщиков. Своим выступлением он показал выдающийся талант и сплоченность с командой, что привело к этой значимой победе.

Главный претендент на титул - Red Bull, но благодаря Ferrari и McLaren чемпионат становится гораздо захватывающим, чем прогнозировалось. Дуэль между командами делает сезон интересным для болельщиков.

Хотя сама гонка вышла довольно однообразной и предсказуемой, победа Леклера принесла свежий ветер перемен и надежды на более захватывающие соревнования в ближайшем будущем. Так что время торжеств и побед настало.