Ривиан R1S, весом в три тонны, разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и записывает процесс на видео.

Электромобиль Rivian R1S с тремя моторами представляет собой настоящее технологическое чудо, оснащенное тремя вариантами аккумуляторов на выбор - Max, Large и Standard. Новинка оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором, который призван сделать автомобиль более эффективным и продвинутым.

На данный момент покупателям доступна только батарея Max с полным приводом. Она считается более легкой и компактной по сравнению с предыдущей версией, что делает автомобиль более маневренным и быстрым.

Вес электрокара Rivian R1S превышает три тонны. Мощность двигателя достигает 850 лошадиных сил, а запас хода составляет внушительные 600 километров. Автомобиль способен разогнаться до сотни за 2,9 секунды, что является весьма внушительным показателем по сравнению с двухмоторной версией (3,4 секунды).

Фото: Carsweek.ru

У модели с тремя двигателями Tri-Motor появился собственный режим Launch Mode, который позволяет разогнать автомобиль до 96 км/ч за 2,9 секунды и записать процесс разгона на фронтальную камеру через спортивный режим.

Стоимость трёхмоторной версии R1S начинается от 108 900 долларов, что примерно равняется 11,44 млн рублей. Вариант с двумя моторами и стандартной батареей оценивается в 75 900 долларов (7,97 млн рублей), а модель с топовой комплектацией - в 89 900 долларов (9,44 млн рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Rivian планирует выпустить целых пять новых моделей автомобилей в сотрудничестве с автогигантом Volkswagen, что говорит о перспективном развитии бренда и росте популярности среди покупателей.