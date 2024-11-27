Интервью с Фабио Беллози: три ключевых вопроса…

Специалист по сборке машин в Ferrari - Фабио Беллози, дал интервью пресс-службе команды перед предстоящим этапом в Катаре, где ответил на несколько вопросов, два из которых касались предстоящего гоночного уик-энда.

Вопрос: Какие сложности могут возникнуть из-за нагрузок на ходовую часть автомобиля на катарской трассе?

Фабио Беллози: Гонка в Катаре очень тяжелая из-за особенностей трассы и жары пустыни. Поэтому работа систем охлаждения двигателя и тормозной системы становится критически важной, требуя тщательного подхода к решению данных проблем.

Также на трассе Лосайля автомобили подвергаются высоким динамическим нагрузкам, влияющим на шасси и работу шин.

Вопрос: Какие аспекты физической подготовки будут ключевыми на заключительных этапах сезона в Персидском заливе и как на них подготовилась команда?

Фабио Беллози: В последних гонках важно сохранить психологическую концентрацию, так как к концу сезона это может стать проблемой.

Организм команды должен справиться с изменениями часовых поясов и переходом от холодной погоды в Лас-Вегасе к знойному климату Катара.

Отдых и быстрая адаптация играют ключевую роль, поэтому мы позаботились о логистике, чтобы у специалистов было больше времени на восстановление в начале недели.

Вопрос: Каково для вас значимость путешествий по всему миру в качестве представителя команды Ferrari?

Фабио Беллози: Мы гордимся и чувствуем огромную ответственность, представляя такой престижный бренд, стоящий нашей команды. Мы - лица Ferrari и гордимся этим необыкновенно.