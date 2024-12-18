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Советы Нико Росберга для Ландо Норриса

Бывший пилот Формулы 1 Нико Росберг поделился мнением о Ландо Норрисе и предоставил ему несколько рекомендаций перед следующим сезоном гонок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 10:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Нико Росберг поделился мнением о Ландо Норрисе и предоставил ему несколько рекомендаций перед следующим сезоном гонок.

Нико Росберг высказал мнение, что Ландо Норрис обладает поразительной скоростью и способен бороться за чемпионский титул в будущем. Тем не менее, Росберг отметил, что иногда Ландо сталкивается с давлением и демонами в своей голове, что приводит к ошибкам на трассе.

Бывший чемпион подчеркнул, что важно Ландо Норрису не утверждать себя как фаворита, а двигаться вперед от гонки к гонке без лишнего давления. Росберг убедительно посоветовал не выражать свои мысли о победе вслух, так как это может негативно сказаться на результате.

Росберг также призвал Ландо готовиться к гонкам тщательно и настойчиво, учитывая неопределенность в мире Формулы 1 и грядущие изменения в правилах на 2026 год.

Он порекомендовал британскому гонщику продолжать улучшать свои навыки и готовиться к переменам, подчеркивая важность анализа работы главного конкурента, Макса Ферстаппена, для достижения успеха на трассе.

Источник

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