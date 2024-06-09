Макс Ферстаппен третий год подряд стал победителем Гран-при Канады.

В Монреале прошла захватывающая гонка, которая была омрачена переменчивой погодой. Дождь сыграл важную роль, влияя на тактику команд и вызывая проблемы с видимостью. Несмотря на это, гонщики продемонстрировали высокий уровень мастерства и интригующие сражения на трассе.

Стартовавший с поула Джордж Расселл смог удержаться впереди и сохранить свою позицию. Он был соперником для Макса Ферстаппена, который стартовал со второй позиции. В первой пятерке также находились гонщики McLaren.

Во время гонки произошло несколько инцидентов, включая столкновение между Пьером Гасли и Серхио Пересом. Было расследование нарушения правил старта со стороны Даниэля Риккардо, за что ему был назначен штраф. Также несколько гонщиков совершили пит-стопы для смены шин.

В конечном итоге победу одержал Макс Ферстаппен, став третьей подряд победой на монреальском автодроме. Второе место занял Ландо Норрис, а на третьем финишировал Джордж Расселл. Эти результаты повлияли на положение в чемпионате, где Макс Ферстаппен продолжает лидировать.

Общий зачет команд возглавляет Oracle Red Bull Racing, за которой следуют Scuderia Ferrari и McLaren F1 Team. Гонка в Монреале оставила яркие впечатления и дала зрителям увлекательное шоу.