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Автомобиль Audi Q5 нового поколения будет представлен 2 сентября

2 сентября компания Audi представит новое поколение кроссовера Q5, обещая раскрыть все детали и предоставить полный вид новинки. Для виртуальных посетителей будет доступен видеопоказ. Об этом сообщает портал Колеса.ру.
РедакцияР
Редакция
29.08.2024, 11:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

2 сентября компания Audi представит новое поколение кроссовера Q5, обещая раскрыть все детали и предоставить полный вид новинки. Для виртуальных посетителей будет доступен видеопоказ. Об этом сообщает портал Колеса.ру. Пока же официальный сайт Audi опубликовал только тизер, показывающий фрагмент передней части кроссовера с фарой.

Новая модель станет третьим поколением внедорожника от компании. Audi Q5 является одним из самых популярных премиальных среднеразмерных кроссоверов на европейском рынке. В компании заявляют о новом утонченном дизайне модели и широком спектре информационно-развлекательных и вспомогательных опций.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил: «Мы начнем обновление нашего портфолио внедорожников с моделей, оснащенных эффективными двигателями внутреннего сгорания и гибридными версиями».

В компании также напоминают, что к 2024-2025 годам бренд планирует выпустить более 20 новых моделей, половина из которых будут электрическими. В этом году уже были представлены новые электрические модели: Audi Q6 e-tron весной и Audi A6 e-tron в конце июля. В то же время компания обновляет свой модельный ряд моделями с двигателями внутреннего сгорания, включая семейство A5, представленное в июле.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано около 60 тысяч автомобилей семейства Audi Q5 (включая Q5 Sportback и Q5 E-Tron). 

Более подробную информацию можно узнать здесь.

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