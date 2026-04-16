Toyota Yaris Cross полностью оправдывает свое название с обновлённым дерзким обликом

Toyota представила обновленную версию компактного кроссовера Yaris Cross, который получил ряд доработок для усиления позиций в конкурентном B-сегменте SUV. Среди ключевых изменений — новый внешний вид, улучшенные материалы отделки салона и модернизированные гибридные силовые установки. Продажи модернизированной модели стартуют осенью, и на рынке новинка будет противостоять таким соперникам, как Ford Puma, Nissan Juke, а также новым игрокам, включая Jaecoo 5 и BYD Atto 2.

Одним из заметных изменений во внешности стала переработанная передняя часть, выполненная в стиле нового Toyota RAV4. Обновленный Yaris Cross получил шестигранную решетку радиатора, плавно переходящую в кузов, а также избавился от низко расположенных дневных ходовых огней на светодиодах — теперь они интегрированы в новые головные фары.

В остальном экстерьер остался практически прежним, однако Toyota добавила два новых варианта окраски кузова, а также пересмотрела дизайн колесных дисков — теперь доступны диски диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. В интерьере изменения не столь радикальны: производитель обновил материалы отделки, чтобы повысить ощущение качества. В частности, для версии Excel используются вставки SakuraTouch.

Цифровые интерфейсы Toyota остались без изменений, поскольку уже соответствуют требованиям сегмента. Все модификации оснащаются цифровой приборной панелью, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. За мультимедийную систему отвечает 10,5-дюймовый экран во всех комплектациях, кроме базовой Icon, где установлен дисплей диагональю девять дюймов.

Под капотом у Yaris Cross располагается проверенная временем гибридная силовая установка объемом 1,5 литра мощностью 129 л.с. Этот агрегат был существенно доработан в 2024 году, благодаря чему снизился уровень шума и вибраций. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 секунды, однако главным преимуществом мотора остается экономичность — расход топлива составляет примерно 60 миль на галлон для всех версий.

Как и прежде, модель доступна с передним или полным приводом и предлагается в четырех комплектациях, включая спортивную версию GR Sport. Стоимость для Великобритании пока не объявлена, но, по предварительным оценкам, она останется близкой к текущему диапазону от £27,295 до £33,095.

Такой ценовой уровень ставит Yaris Cross на верхние позиции сегмента, где китайские новинки могут предложить больше стандартного оборудования и более мощные гибридные двигатели по схожей цене. Тем не менее, прочная репутация Toyota по надежности и высокой остаточной стоимости по-прежнему делает Yaris Cross привлекательным выбором, а управляемость традиционно остается сильной стороной марки.