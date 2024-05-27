Toyota будет производить увлекательные автомобили с двигателями внутреннего сгорания до запрета их использования

Toyota решила не торопиться с выпуском электрических моделей производительности, поскольку у нее есть более важные задачи. Представители моторспортивного и спортивного подразделения компании Gazoo Racing убеждены, что у двигателей внутреннего сгорания все еще светлое будущее. Идут инвестиции в технологии ДВС, которые будут использованы в будущих моделях после GR86, GR Yaris, GR Corolla и GR Supra.

Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши заявил в интервью австралийскому журналу Car Expert, что пока нет планов выпускать производительные электрокары. Он отметил, что GR намерен "использовать внутренние сгораемые двигатели насколько это возможно. Возможно, наступит время, когда двигатели будут запрещены, но внутренние сгораемые двигатели не такие уж плохие, враг здесь - углерод".

Хотя поклонникам традиционных технологий это, вероятно, обрадует, мы не можем не задаться вопросом о судьбе FT-Se. Концепт-кар, представленный на Japan Mobility Show в Токио в октябре 2023 года, напоминал о модели MR2. Это был спортивный автомобиль под брендом GR с двумя местами, двумя двигателями и полным приводом с задним перекосом. Привлекательный электрокар с расположением двигателя посередине обещал разгон до 100 км/ч за три секунды и максимальную скорость 250 км/ч.

Руководитель проекта GR Design Group Хидеаки Иида в интервью нашему партнерскому сайту InsideEVs заявил, что FT-Se может появиться в продаже после 2026 года. Мы пока не теряем надежду, но, похоже, Toyota больше заинтересована в выпуске забавных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Продажа моделей GR с двигателями внутреннего сгорания и электрическими двигателями была бы взаимовыгодной.

Хотя двигатели внутреннего сгорания остаются, а чистые электрокары пока не в приоритете, скорее всего будет использоваться комбинация двух технологий: "Используя гибридную технологию, мы можем снизить выбросы углерода", - заявил Такахаши. Он также не исключил использование синтетических топлив, и мы знаем, что Toyota все еще работает над двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде.

Тем временем, что нового в GR? Кажется, что производство производительного внедорожника стало необходимостью, а также возможно появление автомобиля GR Corolla с автоматической коробкой передач. Люксовый бренд Toyota - Lexus, установил мощный трехцилиндровый 1,6-литровый турбомотор из хот-хэтча в концепт LBZ, который собирается запустить в производство в ближайшее время. Ожидается, что небольшой кроссовер получит те же 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента, но не появится в Соединенных Штатах.