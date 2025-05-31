Toyota дала намек на новое поколение легендарной модели Supra

В последнее время интерес к спортивным автомобилям стал уменьшаться. Многие автопроизводители либо прекращают выпускать их, либо переходят на модернизацию с учетом экологических требований. Например, американское купе Chevrolet Camaro больше не производится, а Dodge Charger стал полностью электрическим. В связи с этим судьба культовых японских моделей Nissan GT-R и Toyota Supra остается под вопросом.

По информации издания carscoops, на последнем автомобильном мероприятии представители Toyota выразили нетерпение ожиданием нового поколения модели Supra. Хотя подробностей о будущем автомобиле пока мало, старший вице-президент бренда намекнул на то, чего стоит ожидать от следующей версии спортивного автомобиля.

«Логично предположить, что следующее поколение Supra появится у нас. Но как и когда это произойдет, пока не ясно», - подчеркнул он.

Фото: Carsweek.ru

Следует отметить, что между пятым и шестым поколениями спортивного купе будет временной разрыв, но основная цель компании заключается в сокращении этого разрыва по сравнению с периодом между четвертым и пятым поколениями.

Вопрос о дальнейшей судьбе модели остается открытым, однако, по мнению Эриксона, до этого релиза еще далеко, поскольку «нам приходится тратить много усилий на поддержание продаж основной продукции». Это становится особенно актуальным в наши дни, когда появляется множество новых факторов, таких как тарифы, политика и электрификация.

Фото: Carsweek.ru

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Фото - Toyota