Toyota потрясла мир: «твердотельные батареи сделают электромобили неубиваемыми» уже к 2027 году

Теперь владельцы электромобилей смогут забыть о длительной зарядке и ограниченном запасе хода. Компания Toyota совместно с Sumitomo Metal Mining объявила о начале массового производства катодных материалов, которые позволят реализовать твердотельные батареи для широкого круга электромобилей.

Это событие стало настоящим технологическим прорывом: впервые такие аккумуляторы могут быть внедрены в серийное производство, что способно кардинально изменить представления о современном транспорте.

Как новая технология повлияет на электромобили

По словам представителей Toyota, инновационные аккумуляторы обеспечат гораздо большую дальность пробега, существенно сократят время зарядки и повысят мощность, сравнимую с возможностями гоночных автомобилей. Эти изменения делают электромобили не только удобными для повседневной эксплуатации, но и привлекательными для поездок на большие расстояния.

Внедрение новой технологии позволяет рассматривать электротранспорт не как компромисс, а как полноценное преимущество.

Преимущества твердотельных батарей

В отличие от традиционных аккумуляторов, новые твердотельные батареи состоят из сочетания катода, анода и твердого электролита. По мнению компании, такая конструкция обеспечивает компактность, высокую мощность и долговечность. Это позволит аккумуляторам сохранять эффективность на протяжении многих лет, что особенно важно как для городской езды, так и для дальних маршрутов.

Партнерство как ключ к успеху

Важной частью проекта стала уникальная технология синтеза порошковых материалов, разработанная Sumitomo Metal Mining. Благодаря этой методике был создан особо прочный катод. Компания Sumitomo, уже зарекомендовавшая себя среди поставщиков компонентов для электрокаров, теперь сосредоточилась на масштабировании производства для промышленного уровня.

Запуск производства в Японии стал возможен после получения компанией сертификата METI в прошлом году, что открыло дорогу к промышленному выпуску аккумуляторов.

Когда появятся первые электромобили с новой батареей

Toyota планирует представить первый электромобиль, оснащённый твердотельными батареями, в 2027 или 2028 году. Компания подчеркивает, что это не просто перспектива, а реальное намерение сделать электрокары более доступными и эффективными.

Источник. Фото — lesechos.fr.