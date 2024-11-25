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Toyota рассматривает возможность возрождения легендарного Celica

Компания Toyota официально опровергла слухи о возможном возвращении культовой модели Celica в новом исполнении. Поклонники этой легендарной модели ожидали ее возвращения на рынок целых 18 лет.
РедакцияР
Редакция
25.11.2024, 14:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Однако, представители японского автопроизводителя заявили, что Celica вернется в новом поколении, оснащенная бензиновым двигателем.

Хироки Накадзима отметил, что до официального запуска новинки остается еще много времени, однако внутри компании уже есть ожидания относительно новой Celica. Топ-менеджер также намекнул, что в данный момент готовится следующее поколение этой культовой модели.

Было сообщено, что в ноябре Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака Celica. Кроме того, японские инженеры разработали новый 2,0-литровый 407-сильный четырехцилиндровый турбомотор. Этот двигатель предположительно будет использоваться в новой генерации Celica.

Напомним, что купе Toyota Celica производилось с 1970 по 2006 год.

 

Фото: Carsweek.ru

 

Ранее было объявлено, что Toyota не собирается прекращать выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями.

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