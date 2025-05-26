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Toyota анонсировала две окончательные версии спортивной GR Supra.

Toyota представила новые версии GR Supra для Европы: Final Edition и Lightweight Evo с тюнингом и улучшениями. Мощность до 429 л.с., титановый выхлоп Akrapovic и другие обновления. Как изменится популярная модель?
А
Антон Звонкий
26.05.2025, 21:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Toyota представила две новые версии GR Supra для европейского рынка - Final Edition и Lightweight Evo. Final Edition будет доступна всего в 300 экземплярах для Японии и Европы. Эта модель оснащена более мощным двигателем, жёсткой подвеской, улучшенными тормозами и углеродными деталями.

Версия Lightweight Evo получила улучшенную аэродинамику и настроенное шасси. По информации издания CarsCoops.com, A90 Final Edition оснащена модернизированным 3,0-литровым шестицилиндровым турбированным двигателем, выдающим 429 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента.

Фото: Carsweek.ru

Для повышения производительности автомобиля в Toyota GR Supra установили перегородку в масляном поддоне для равномерного распределения масла, улучшили охлаждение, добавили активный дифференциал и титановый выхлоп Akrapovic для лучшего звука.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее наш ресурс сообщал об обновленной версии Toyota RAV4 под названием GR Sport, которая также отличается повышенной производительностью.

Фото - Toyota.

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