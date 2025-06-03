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Toyota представила новую Celica дилерам, но дата начала продаж пока неизвестна.

Новая Celica от Toyota: что известно о спортивном автомобиле? Планы и разработка грядущей новинки, эксклюзивные подробности и слухи.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2025, 22:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В ходе своего недавнего интервью старший вице-президент Toyota Motor North America по планированию и стратегии производства раскрыл информацию о возможном появлении новой модели автомобиля. Он сообщил, что в компании ведется работа над проектом, который пока не получил окончательного одобрения высшего руководства и может быть назван Celica.

Высокопоставленный сотрудник Toyota отметил, что автомобиль представляет собой продвинутую разработку компании. Тем не менее, следует быть осторожными с неофициальными изображениями, появляющимися в сети, так как реальный дизайн будущей новинки может существенно отличаться.

Фото: Carsweek.ru

Интересно, что новая модель, возможно, не будет электромобилем. Вице-президент Toyota пояснил, что в случае создания специализированных автомобилей для семейства GR сложно обойтись без двигателя внутреннего сгорания, так как электромобили не подходят для данного типа машин.

По слухам известно, что разработка спортивного автомобиля ведется в Японии, и американские представители компании мало осведомлены о деталях проекта.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, недавно мы сообщали о намеках со стороны Toyota на возможное появление нового поколения знаменитой модели Supra.

Источник. Фото - Toyota

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