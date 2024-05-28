Toyota, Mazda и Subaru объединяют усилия в разработке новых двигателей внутреннего сгорания.

Автопроизводители Toyota, Mazda и Subaru сегодня объявили о совместной конференции в Японии, где было заявлено о разработке новых двигателей внутреннего сгорания. Вместе они намерены ускорить процесс разработки и снизить издержки, несмотря на то, что в мире все больше анонсов о переходе на электромобили.

Вместо создания общего двигателя, который бы использовали все три компании, они работают над созданием "фирменных двигателей", отражающих бренды каждой из них. Toyota занимается разработкой новых рядных четырехцилиндровых двигателей, Mazda сосредотачивается на роторных двигателях, а Subaru стремится улучшить боксер с горизонтальной противоположной расположенностью поршней. Новые силовые агрегаты будут совместимы с несколькими видами углеродонейтрального топлива: жидким водородом, биотопливом и синтетическим топливом.

Вместе с объявлением были представлены образцы будущих двигателей. Mazda показала одно- и двухроторные двигатели для применения в электромобилях. Роторный двигатель, как видно из моделей MX-30 и концептуального спортивного автомобиля Iconic SP, используется как генератор для зарядки батареи. У Mazda нет механического соединения с колесами. В компании говорят, что роторный двигатель "в настоящее время используется для генераторов", что некоторые могут расценивать как признак того, что это может измениться в будущем.

Toyota показала пару четырехцилиндровых двигателей в стадии разработки: 1,5-литровый агрегат, который был показан отдельно и также в прототипе, а также больший 2,0-литровый двигатель. Компания не раскрывала много информации о них, отметив лишь, что оба обладают "высокой мощностью и высоким тепловыделением".

Что касается Subaru, компания представила гибридную систему нового поколения, установив ее в замаскированный прототип Crosstrek. Третье поколение модели, которое в настоящее время продается в Соединенных Штатах, не имеет гибридной версии, но кроссовер оснащен электрифицированной системой в других рынках. Она объединяет 2,0-литровый боксерный двигатель с 12,3-киловаттным электромотором и небольшим литий-ионным аккумулятором.

Toyota, Mazda и Subaru ясно дали понять, что несмотря на сотрудничество в разработке более экономичных силовых агрегатов, они останутся конкурентами. Поскольку новые двигатели будут меньшего размера, компании утверждают, что будущие модели будут иметь более низкие капоты для улучшения аэродинамики и повышения эффективности. В то же время эти изменения дадут дизайнерам больше свободы.

Еще одной общей целью трех брендов является интеграция моторов, батарей и других узлов электропривода в эти двигатели нового поколения. Силовые агрегаты будут обеспечивать лучшую производительность, так что давайте надеяться, что от этих новых разработок выиграют спортивные автомобили.