Toyota Highlander 2024 года появился в России: цены на уровне "сердечный приступ"

Автопарк России пополнился новым приобретением благодаря параллельному импорту – появилась Toyota Highlander. Это модель 2024 года выпуска, доступная от 6,7 млн рублей.

Предлагаемая за эту цену версия автомобиля оснащена комплектацией Luxury. Внешне новинка сохранила традиционный дизайн, однако имеет некоторые улучшения. Салон здесь выполнен из премиальных материалов, обеспечивая комфортное пространство даже для высоких пассажиров.

Объем багажника также значительно увеличился. В салоне представлена современная электроника: панель приборов и головное устройство имеют диагональ 12,3 дюйма. Также присутствует интеграция с смартфонами и возможность дистанционного управления.

Для движения внедорожника отвечает турбированный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 248 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Toyota представляет новый универсал Crown Signia на рынке. Этот автомобиль получил премиальное оснащение и имеет высокую цену.