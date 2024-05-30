Toyota GR GT3 производит внушительные звуки во время испытаний на сырой трассе

Как вам знакомый концепт GR GT3? Его первое появление состоялось на автомобильном шоу в Японии несколько лет назад как предвестие наследника популярного гоночного автомобиля Lexus RC. Хотя официально участие в гонках он примет только к сезону 2027 года, замаскированный прототип уже был замечен в Бельгии. Зловещую и стройную машину Toyota можно было увидеть в действии на дождливой трассе Спа-Франкоршам.

Ранее тесты GR GT3 проводились в Японии на трассе Мотеги, а также на принадлежащей Toyota трассе Фуджи Спидвей.

Небольшой дождь не помешал тест-пилоту преодолеть сложный 4,3-мильный круг на гоночном автомобиле. GR GT3 актуален по другой, не менее важной причине - он станет дорожной версией Lexus. Это не просто слухи, это факт. Почти год назад директор команды Toyota WEC Роб Люпе подтвердил это.

«Дата [2026] соответствует философии дорожных транспортных средств, которая придерживается японского бренда, согласно которой автомобиль, задуманный для автоспорта, должен быть на дороге. В настоящее время этот процесс активно продвигается вперед», - поделился Люпе, отвечая на вопрос о том, будет ли у машины эмблема Lexus.

Недавно наше издание сообщало о партнерстве Toyota, Mazda и Subaru в создании новых двигателей внутреннего сгорания. Сегодня прошла совместная конференция Toyota, Mazda и Subaru в Японии, посвященная новым двигателям внутреннего сгорания. Три автопроизводителя объединили усилия для ускорения разработки и снижения издержек.