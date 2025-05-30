Toyota GR Corolla будет собираться в Великобритании, но британские покупатели все равно не смогут купить ее.

В попытке удовлетворить растущий спрос на горячую модель GR Corolla, Toyota объявила, что автомобиль будет производиться на своем заводе в Бернастоне, Дербишир.

Ранее надеялись, что GR Corolla станет четвертым полноценным продуктом GR, поступающим в продажу в Великобритании, после GR Supra, GR86 и GR Yaris, но Toyota не дала никаких намеков на то, что он будет добавлен в линейку.

Решение о переносе производства GR Corolla в Великобританию становится более логичным, учитывая долгие списки ожидания автомобиля в США, а также рост наценок дилеров из-за сильного спроса. GR Yaris и GR86 испытали высокий спрос во время своего первоначального запуска в 2022 году, места в списках ожидания продавались за суммы, достигающие четырехзначных чисел.

Завод в Бернастоне уже экспортирует 85 процентов своей продукции за рубеж, и недавно отметил производство своего пятимиллионного автомобиля - гибридного Corolla GR Sport Hatchback.

GR Corolla вызвала волнение среди любителей горячих хэтчбеков с момента ее представления в 2022 году. Она использует тот же трехцилиндровый 1,6-литровый турбированный двигатель, что и GR Yaris мощностью 276 л.с., но настроенный на 295 л.с. Как и у GR Yaris, мощность передается на все четыре колеса через систему векторизации крутящего момента, а также предлагается выбор автоматической или шестиступенчатой механической коробки передач.

Toyota заявляет, что подготовка производственной линии для горячего хэтчбека началась в 2024 году, хотя ожидается, что GR Corolla будет собираться на той же линии, что и стандартный автомобиль, с установкой нового оборудования для изменений в кузове и силовой установке. Toyota сообщает, что первая GR Corolla, собранная в Великобритании, сошла с конвейера в 2026 году.

Прокомментировав перенос производства GR Corolla, генеральный директор Toyota Motor Europe Ёсихиро Наката заявил: «Мы гордимся тем, что ТМУК, наш первый завод в Европе, также был выбран первым зарубежным заводом Toyota для производства GR-автомобилей, обеспечивая этот проект расширения для TGR по всему миру.

«Мы очень ценим историческую поддержку и признание Великобритании и хотели бы продолжать вносить свой вклад в общество Великобритании как компания 'Лучший в городе'».

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