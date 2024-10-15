Компания Toyota отрицает информацию о гибели модели Supra

Возможно, вы слышали слухи о том, что BMW намерена прекратить производство Z4 после завершения текущего поколения данного родстера. Спортивный кабриолет, предположительно, выйдет из производства в 2026 году без планов на преемника. Что же будет с механически связанным Supra? Искушение подсказывает, что Toyota также выйдет на покой, но, по-видимому, это не так.

В интервью с CarExpert представитель Toyota был ясен относительно судьбы этого спортивного автомобиля. Шон Хэнли, вице-президент по маркетингу и продажам Toyota в Австралии, заявил: "Нет планов по прекращению бренда Supra в этой автомобильной компании. Я знаю это. BMW не Toyota. Предположение о том, что Supra прекращает существование, чисто спекулятивно."

Фото: Motor1.com

Это интересное заявление, учитывая что Z4 и Supra собираются на заводе Magna Steyr в одном и том же месте, в Граце, Австрия. Предполагая, что BMW не предоставит родстеру новое поколение и, следовательно, не продлит контракт с производителем транспортных средств, что это значит для Supra?

У нас есть предположение. Текущее поколение Supra действительно может погибнуть вместе с Z4, как ранее сообщалось. Однако Toyota может сохранить название для модели следующего поколения, разработанной либо полностью внутри компании, либо с помощью партнера. Интересно, что Хэнли упомянул, что Supra "может измениться. Может изменить форму". Он также говорил о "бренде Supra", а не только об одной модели, так что, возможно, есть планы на линейку Supra, выходящую за рамки существующего кузова.

Вернуть название Supra в 2019 году после 17-летнего перерыва, чтобы снова убить его после одного поколения, не понравится поклонникам. Однако ставить на престижное название бренда для расширенной семьи моделей было бы рискованным шагом, особенно если планируется выпуск SUV. Но в мире, где существуют Ford Mustang Mach-E и Mitsubishi Eclipse Cross, я думаю, что всё возможно.