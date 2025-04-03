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Toyota Crown Crossover: приемный "юбилейный" выпуск The 70th

"Toyota Crown Crossover The 70th: новые дизайнерские решения и яркий салон. Цена от 6 млн иен, в рублях – 4 млн. Toyota доступна с гарантией в России."
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 09:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специальная "Юбилейная" модель Toyota Crown Crossover The 70th отличается от стандартной версии новыми дизайнерскими находками. Особенности включают в себя матово-черные колесные диски с уникальным дизайном и черные эмблемы и декор на боковинах.

В салоне автомобиля особое внимание уделено комфорту: кресла обтянуты кожей, при этом контрастная ярко-красная отделка добавляет дерзости интерьеру. Рулевое колесо украшают вставки, имитирующие темный металл. Также специальные "юбилейные" шильдики присутствуют на селекторе КП, ключе и приборной панели.

Особенностью модели является специальная подсветка, которая проецирует логотип The 70th на землю, когда дверь автомобиля открыта. Педали выполнены с алюминиевыми накладками, придавая им спортивный вид.

Цена на "Юбилейную" Toyota Crown начинается от 6 миллионов иен. По текущему обменному курсу это составляет около 4 миллионов рублей.

Интересно, что на российском авторынке до сих пор доступны автомобили Toyota с официальной гарантией.

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