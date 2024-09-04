Критика Toyota после неудачного результата тестирования на столкновение

Одним из новых автомобилей, который разочаровал на краш-тестах, стал Raize. Чтоже это за машина? На первый взгляд, он может показаться уменьшенной версией RAV4, но между этими моделями нет никакой связи. Raize (название, полученное путем объединения слов "подъем" и "повышение") представляет собой версию Toyota Daihatsu Rocky - субкомпактный кроссовер, который находится в продаже с конца 2019 года. Недавно Latin NCAP провел краш-тест одной из таких машин, и результаты оказались неутешительными.

Также известный как Subaru Rex и Perodua Ativa, Toyota Raize разочаровал на краш-тесте, получив всего одну звезду. Несмотря на то, что сейчас 2024 год, модель, предназначенная для индонезийского рынка, поставляется стандартно всего с двумя передними подушками безопасности. В Мексике, например, эта модель оснащена шестью подушками безопасности, включая две боковые и две шторки. Raize не прошел успешно оценку Latin NCAP, но не только из-за отсутствия тех самых дополнительных подушек безопасности, которые обычно принимаются как данность.

Эксперты из Программы оценки новых автомобилей для Латинской Америки и Карибского бассейна отметили, что Raize показал "нестабильную структуру" при фронтальном ударе. Кроме того, он предложил только "незначительную защиту груди водителя". Фронтальный краш-тест был проведен при скорости 40 миль в час. В боковом краш-тесте при скорости 31 мили в час маленький кроссовер Toyota показал "существенное проникновение в пассажирский отсек", увеличивая тем самым риски получения травм.

Машина не получила ни одного балла в тесте на столкновение с боковым столбом из-за отсутствия стандартной защиты головы. Latin NCAP отмечает, что Raize поставляется с продвинутыми системами помощи водителю, но не в регионе Latin NCAP, даже не в качестве опции. В Индонезии Raize GR Sport получает набор систем помощи водителю Toyota Safety Sense: предупреждение о выходе из полосы движения, предотвращение выхода из полосы движения, предупреждение о предотвращении столкновения, предотвращение столкновения, адаптивный круиз-контроль и оповещение о движении вперед.

В версии верхнего уровня также установлены шесть подушек безопасности, система предупреждения о движении задним ходом, помощь при старте в гору и что-то под названием Контроль ошибки педали. Она предотвращает случайное нажатие водителем на педаль газа вместо тормоза во время парковки. Однако Latin NCAP проверял менее оснащенную конфигурацию, вот почему оценка оказалась низкой.

Кроссовер набрал всего 41% за защиту взрослых, 72% за защиту детей, 59% в категории защиты пешеходов и уязвимых участников дорожного движения и 58% за систему помощи водителю. Стефан Бродзиак, председатель Latin NCAP, заявил:

"Разочаровывающе, что Toyota вновь приступает к продаже автомобилей с низким уровнем безопасности для определенных стран региона, таких как Raize. Мы знаем, что компания может достичь лучших результатов в области безопасности автомобилей, поэтому мы настоятельно призываем компанию пересмотреть свою стратегию по безопасности и подвергнуть свои модели оценке безопасности, чтобы потребители знали их реальные характеристики".

Алехандро Фурас, генеральный секретарь Latin NCAP, заявил:

"Latin NCAP призывает Toyota изменить свой подход, улучшить базовое оборудование безопасности в автомобилях и предоставить автомобили в Latin NCAP для демонстрации их характеристик потребителям. В условиях глобальной озабоченности сертификацией безопасности некоторых автомобилей Toyota в очередной раз доказывается необходимость стандартизированной маркировки безопасности автомобилей, включающей в себя рейтинг звезд Latin NCAP".

Raize - лишь один из нескольких новых автомобилей, которые разочаровали на краш-тестах в последнее время. В конце прошлого года Австралийская программа оценки новых автомобилей (ANCAP) дала MG5 и Mahindra Scorpio нулевую оценку. В середине 2023 года Citroën C3 также "заслужил" нулевые звезды от Latin NCAP. В конце 2022 года китайский JAC E10x получил нулевую оценку от Latin NCAP.