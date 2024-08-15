Toyota может превратить все свои модели в Северной Америке в гибриды

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Не все готовы перейти на электромобили, и это нормально. Но с учетом строгих регуляций по выбросам, многие автопроизводители добавляют в свой автопарк как батарейно-электрические, так и гибридные силовые установки. Toyota обнаружила, что гибриды становятся для нее основным источником прибыли.

Добро пожаловать в "Критические материалы", ваш ежедневный обзор всех новостей об электромобилях и автомобильных технологиях. Сегодня мы поговорим о стремлении Toyota продвигать гибриды в Северной Америке, о новом подходе Ford к сенсорным элементам управления и о возрождении старых батарей электромобилей в области хранения энергии. Погрузимся в детали.

30%: Решением Toyota относительно медленного роста продаж электромобилей стали гибриды

Toyota не является сторонником одного типа силовой установки, особенно если речь идет о полностью электрической. Хотя компания и обязалась перейти на электромобили, она не полностью ориентируется на них, продвигая свой "многопутьевой" подход. Важно помнить, что "электрифицированный" и "электрический" - это не одно и то же.

По информации Reuters, автопроизводитель рассматривает возможность перевести большинство, а возможно, все автомобили под марками Toyota и Lexus на гибридные силовые установки в Северной Америке. Многие модели только в гибридной версии, скорее всего, будут иметь возможность подзарядки от сети благодаря большему аккумулятору, сообщает Reuters.

Инсайдеры знакомые с планами Toyota говорят, что компания оценивает каждую модель, продаваемую в Северной Америке, чтобы определить, целесообразно ли сделать гибридную версию. Оценка проводится при каждой модернизации модели или даже раньше.

Одним из примеров является Toyota RAV4. Источники говорят, что Toyota рассматривает возможность отказаться от установки бензинового двигателя в Северной Америке для модели 2026 года. Окончательное решение компания, по сообщениям, еще не приняла.

Toyota уже электрифицировала большинство своей линейки в Северной Америке. Фактически, практически каждый автомобиль Toyota (за исключением спортивных моделей) уже доступен с гибридной силовой установкой. Сейчас главной задачей Toyota является определение, продолжать ли продавать автомобили без гибридных вариантов или нет. "В будущем мы планируем оценивать каждую модель, чтобы определить, имеет ли смысл перейти полностью на гибридную версию", - сказал Дэвид Крист, глава отдела продаж и маркетинга Toyota North America, в ответ на вопрос Reuters.

Toyota всегда была консервативным автопроизводителем, когда речь идет о изменениях. Несмотря на то, что компания является пионером гибридной технологии, она медлительно принимает новые технологии, пока они не будут проверены временем. Именно это является ключевым фактором, определяющим репутацию Toyota как надежного бренда. Возможно, это одна из причин, по которой компания откладывает введение полностью электрических автомобилей.

Сейчас гибриды Toyota продаются очень хорошо. Эти продажи помогли компании установить рекордную прибыль за последний год, значительная часть которой была быстро вложена в развитие электромобилей. Но это не значит, что гибриды являются промежуточным этапом, потому что Toyota, по-видимому, не собирается отказываться от частичной электрификации в ближайшем будущем. Компания заявляет, что она выпускает гибриды, потому что их действительно хотят покупатели, и продажи гибридов, по ее мнению, будут только расти. Бренд ожидает, что к следующему году доля гибридов составит более 50% от общего объема продаж.

В реальности это, вероятно, разумный шаг японского автопроизводителя. Спрос на электромобили в ближайшие годы ожидается "скромным", что дает Toyota отличную возможность продолжать использовать гибриды для тех потребителей, которые еще не готовы перейти на полностью электрические автомобили.

60%: Ford может использовать настраиваемые кнопки, ручки и выключатели для сокращения физических элементов управления интерьером

Люди устали от сенсорных экранов. Конечно, они выглядят круто и эффектно, но сложности в поиске нужных настроек в меню и отсутствие физической обратной связи быстро утомляют.

Автопроизводители идут по двум путям, чтобы исправить это. Некоторые идут на компромисс, другие ищут более интуитивные способы связи аналогового и цифрового мира. Новая патентная заявка, обнаруженная CarBuzz, показывает, что Ford может выбрать второй путь и активно ищет способ улучшить пользовательский опыт, основанный на сенсорных экранах.

Идея Ford довольно интуитивна. По патенту Blue Oval пользователи смогут назначать функцию автомобиля на кнопку, ручку, выключатель или переключатель, которые им нравятся.

Для этого автомобиль может отображать цифровое представление физических элементов управления на панели приборов. Программное обеспечение знает, какой тип ввода может обеспечивать каждый физический элемент управления. Например, оно понимает, что ручка может обеспечить информацию о том, насколько быстро или насколько далеко пользователь ее поворачивает - идеально подходит для регулировки громкости радио или скорости вентилятора HVAC. Программное обеспечение также может быть настроено на понимание того, что переключатели и кнопки обычно означают включено или выключено, и оно может использовать состояние кнопки для обратной связи с другими физическими элементами управления.

Конечно, Ford не единственный автопроизводитель, который думает в этом направлении. Например, Tesla добавила простые ярлыки, такие как долгое нажатие на регуляторы на своих рулевых колесах, которые позволяют пользователям быстро перейти к определенной функции (например, камерам автомобиля). Патент Ford идет дальше, используя отдельные элементы управления в качестве более центральной темы для своих интерьеров. Он продолжает идею Mach-E, у которого уже есть одна ручка на центральном дисплее, которая может управлять различными функциями в зависимости от контекста на экране.

Я думаю, что это отличная идея. Я всегда поддерживаю наличие физических элементов управления в салоне автомобиля, когда это имеет смысл, и эта идея кажется очевидной, если она будет воплощена в серийный автомобиль. Даже Apple (несомненно, один из пионеров минимализма) знает, когда пришло время добавить еще один физический элемент управления к своим телефонам. Наверняка автопроизводители тоже могут воспринять намек.

90%: Старые аккумуляторы электромобилей находят новое применение в системах резервного энергоснабжения

Старые аккумуляторы электромобилей находят "вторую жизнь", применяясь в системах хранения энергии.

По мере роста спроса на системы хранения энергии, аккумуляторы из старых или поврежденных электромобилей находят применение в этих устройствах, а не подвергаются переработке в сырье. Переработчики замечают рост спроса на такие использованные аккумуляторы, и эксперты отрасли предупреждают, что это не прекратится, поскольку глобальная доля систем хранения энергии ожидается удвоиться к 2030 году.

Automotive News объясняет, что стимулирует спрос:

Автомобильная и энергетическая отрасли, ранее существовавшие по-разному, теперь имеют много общего. Две отрасли сходятся, предоставляя возможность переориентировать технологии, созданные для электромобилей с нулевым выбросом, на домашнюю систему хранения энергии, промышленные проекты и батарейные фермы, обеспечивающие электроснабжение ненадежных электрических сетей. Успешные начинания с аккумуляторами и топливными элементами находят все большее признание по мере замедления роста продаж электромобилей, что создает новые возможности для традиционных автопроизводителей. [...] Рост возможен благодаря возобновляемой энергии. Источники, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия, генерируют около 21% производимой в США электроэнергии, по данным Министерства энергетики. Однако возобновляемая энергия часто является временной. Когда наступает темнота или слабеют ветры, энергии недостаточно для удовлетворения спроса, особенно с увеличением числа энергоемких электромобилей и центров обработки данных. Необходима гибкость. И вот вступают в игру устройства хранения энергии, которые собирают солнечную и ветровую энергию и подают ее в сеть в периоды пикового спроса.

Обычно, когда аккумуляторы электромобилей достигают конца своего срока службы, они подлежат переработке. Процесс переработки сам по себе достаточно сложен, поскольку автопроизводители не разрабатывают или не производят свои аккумуляторные установки с учетом возможности переработки, как это делается с традиционными 12-вольтовыми батареями. В настоящее время переработка некоторых аккумуляторных установок требует значительных затрат, связанных с клеями, закреплением и другими техническими нюансами, поэтому часто бывает легче (и дешевле) отправить их на перерабатывающий завод, где эти аккумуляторы превращаются в "черную массу", чтобы извлечь из них сырье.

Однако некоторые аккумуляторы приходят в негодность гораздо быстрее, чем другие. Например, автомобили, попавшие в аварии, или аккумуляторы с низким пробегом можно использовать повторно, а не перерабатывать химическим путем.

Такие аккумуляторы могут быть установлены в системы постоянного питания домов и коммерческих объектов. Или они могут использоваться для балансировки электросети, подавая энергию на эти здания в периоды пикового потребления, а затем перезаряжаясь во время низкого спроса.

Как отмечает Automotive News, главным фактором, стимулирующим рост систем хранения энергии, является генерация возобновляемой энергии. Вся эта энергия нуждается в месте для хранения, и использованные аккумуляторы электромобилей оказались идеальной основой для этих систем хранения. Это создает возможность для традиционных автопроизводителей получать дополнительный доход, упаковывая избыточные аккумуляторные ячейки в энергетические продукты. Tesla уже пошла по этому пути с решениями Powerwall и Megapack, но растущая потребность в хранении энергии подчеркивает потенциал других автопроизводителей.

Это также предоставляет уникальную возможность автопроизводителям с существующими проектами по водородным топливным элементам. Например, Toyota и Hyundai являются крупными сторонниками водорода, несмотря на то, что автомобили, такие как Mirai, сейчас не имеют большой репутации. Для производства водорода требуется много энергии, но после его накопления он может использоваться для генерации энергии на месте. Именно по этой причине Toyota сотрудничала с Kohler Power Systems, чтобы использовать водородную электростанцию Mirai для генерации энергии в резервной системе электроснабжения ранее в этом году. Hyundai также делает большую ставку на использование водорода в качестве источника энергии. То же самое делает Honda.

Будь то аккумуляторы или водород, совместное использование автомобильных технологий довольно интересно. Это доказывает, что новации в одной отрасли могут помочь развитию другой и создать уникальные бизнес-возможности для лидеров в данной сфере. Хранение энергии может быть только началом.

100%: Вы уже использовали возможности вашего электромобиля V2H?

Зарядка автомобиля от дома сейчас очень популярна. С наступлением сезона ураганов (и изменения климата, влияющего на силу и частоту сильных погодных условий) владельцы электромобилей подключают свои автомобили и используют их как огромный мобильный аккумулятор.

Это похоже на то, что автопроизводители пытаются достичь с помощью систем хранения энергии, но вместо создания нового продукта они используют эту функцию для маркетинга того, что они уже продают - довольно умно, на мой взгляд.

В связи с этим, меня интересует, сколько людей уже использовали эту функцию своих электромобилей. Вы использовали возможности вашего автомобиля V2x для предоставления дополнительной электроэнергии вашему дому? Расскажите ваши случаи использования в комментариях.