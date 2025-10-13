Главная Новости Toyota Corolla: 13 октября дебютировала загадочная версия с «электрическим твистом» — что дальше?
Новости

Toyota Corolla: 13 октября дебютировала загадочная версия с «электрическим твистом» — что дальше?

Toyota представила футуристическую Corolla с панорамной крышей, семисекционными фарами и намеком на электрификацию — премьера ожидается в Токио.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2025, 15:11·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Японский автогигант Toyota представил новый автомобиль, дизайн которого напоминает футуристические образы из комиксов. Передняя часть этой модели разительно отличается от привычной Corolla: удлинённый капот с резкими линиями плавно переходит в лобовое стекло, повторяя его угол наклона.

Особое внимание привлекают фары: они выполнены в семисекционном исполнении и дополнены интегрированными дневными ходовыми огнями, что придаёт облику динамичность. Передний бампер выделяет автомобиль своей выраженной аэродинамикой, подчеркивая готовность к моментальному ускорению.

Крыша машины полностью застеклена панорамным стеклом, обеспечивая ощущение простора в салоне. Зеркала заднего вида теперь стали компактнее и лаконичнее, а дверные ручки скрыты в кузове, поддерживая минималистичный стиль. Предполагается, что двери у этой новинки безрамочные.

Крупные колеса подчеркивают спортивный характер авто, а на переднем левом крыле заметен небольшой люк, который указывает на наличие зарядного порта. Это может свидетельствовать о том, что новинка будет оснащаться либо электрической силовой установкой, либо гибридной системой на экологичных технологиях.

Задняя часть кузова сужается к центру для оптимизации аэродинамики. Фонари выполнены в выразительном стиле, а спойлер усиливает стремительный облик, придавая автомобилю сходство с гоночным спортивным болидом. На крышке багажника размещена надпись "COROLLA", подчеркивающая преемственность легендарной модели.

Первые кадры загадочной новинки появились 13 октября в рамках презентации Toyota, где в коротком видеоролике автомобиль мелькнул на экране. Акио Тойода, председатель правления концерна, представил тизер с подписью "COROLLA (параметр|запрос)".

Сообщество автолюбителей тут же начало обсуждать возможность появления абсолютно новой Corolla. Представитель компании сообщил, что полноценная премьера состоится 29 октября на Токийском автосалоне, однако интерес к новинке уже достиг высокого уровня. Toyota готовит либо экологический прорыв, либо впечатляющий дизайнерский проект.

Ранее сообщалось, как приобрести новую Toyota Corolla Cross дешевле, чем китайские внедорожники.

Источник. Фото — cenyavto.com.

Источник

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация