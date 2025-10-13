Toyota Corolla: 13 октября дебютировала загадочная версия с «электрическим твистом» — что дальше?

Японский автогигант Toyota представил новый автомобиль, дизайн которого напоминает футуристические образы из комиксов. Передняя часть этой модели разительно отличается от привычной Corolla: удлинённый капот с резкими линиями плавно переходит в лобовое стекло, повторяя его угол наклона.

Особое внимание привлекают фары: они выполнены в семисекционном исполнении и дополнены интегрированными дневными ходовыми огнями, что придаёт облику динамичность. Передний бампер выделяет автомобиль своей выраженной аэродинамикой, подчеркивая готовность к моментальному ускорению.

Крыша машины полностью застеклена панорамным стеклом, обеспечивая ощущение простора в салоне. Зеркала заднего вида теперь стали компактнее и лаконичнее, а дверные ручки скрыты в кузове, поддерживая минималистичный стиль. Предполагается, что двери у этой новинки безрамочные.

Крупные колеса подчеркивают спортивный характер авто, а на переднем левом крыле заметен небольшой люк, который указывает на наличие зарядного порта. Это может свидетельствовать о том, что новинка будет оснащаться либо электрической силовой установкой, либо гибридной системой на экологичных технологиях.

Задняя часть кузова сужается к центру для оптимизации аэродинамики. Фонари выполнены в выразительном стиле, а спойлер усиливает стремительный облик, придавая автомобилю сходство с гоночным спортивным болидом. На крышке багажника размещена надпись "COROLLA", подчеркивающая преемственность легендарной модели.

Первые кадры загадочной новинки появились 13 октября в рамках презентации Toyota, где в коротком видеоролике автомобиль мелькнул на экране. Акио Тойода, председатель правления концерна, представил тизер с подписью "COROLLA (параметр|запрос)".

Сообщество автолюбителей тут же начало обсуждать возможность появления абсолютно новой Corolla. Представитель компании сообщил, что полноценная премьера состоится 29 октября на Токийском автосалоне, однако интерес к новинке уже достиг высокого уровня. Toyota готовит либо экологический прорыв, либо впечатляющий дизайнерский проект.

Ранее сообщалось, как приобрести новую Toyota Corolla Cross дешевле, чем китайские внедорожники.

Источник. Фото — cenyavto.com.