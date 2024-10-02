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Toyota Camry вызвала удивление среди покупателей в Казахстане из-за высокой цены

Дилеры в Казахстане активно начали продажи популярной модели Toyota Camry 80. Однако выяснилось, что цены на новинку оказались довольно высокими, что вызвало негодование у автолюбителей страны.
А
Антон Звонкий
02.10.2024, 12:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно данным портала Quto, базовая версия «Камри» теперь оценивается в 3,655 миллиона рублей (или 18,790 миллиона тенге), в то время как предыдущая версия продавалась за около 3,093 миллиона рублей.

Местные дилеры опасаются того, что значительный скачок цен может отпугнуть потенциальных покупателей. Однако ситуацию частично может исправить тот факт, что базовая комплектация автомобиля не только подорожала, но и была дополнена новым оборудованием.

Новая Toyota Camry теперь комплектуется семью подушками безопасности, беспроводной зарядкой для гаджетов, обогревом сидений, раздельным климат-контролем, электроприводом водительского кресла, а также современными системами помощи водителю. Этот перечень улучшений не ограничивается только этим.

Базовая версия автомобиля оснащена 204-сильным атмосферным двигателем объемом 2,5 литра, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве альтернативы доступен гибридный вариант автомобиля мощностью 230 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

 

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