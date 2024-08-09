Toyota признает, что 'руководство недостаточно участвовало' в сертификации безопасности после аварии.

В прошлом году Toyota попала в немилость к Министерству земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) из-за обнаруженных нарушений в процессе сертификации своих автомобилей. Вкратце, некоторые процессы Toyota по сертификации новых автомобилей не соответствовали официальным процедурам, требуемым в Японии. Все это стало известно еще в 2023 году, когда выяснилось, что некоторые модели Daihatsu были модифицированы для улучшения результатов тестов.

Теперь Toyota представила исчерпывающий отчет о том, как она собирается исправить ситуацию. Без углубления в трехчастный план компании, главный технолог и главный качественный менеджер Toyota будут делить обязанности как ответственные лица за соблюдение установленных правил.

Конкретно, технический директор будет принимать решения во время разработки автомобилей. Качественный директор будет окончательно утверждать сертификацию. Будут открыты каналы коммуникации на всех уровнях, чтобы лучше понимать, что нужно делать. В качестве второй линии обороны Юридический надзиратель будет аудитировать процессы и докладывать главному риск-менеджеру. Это краткое изложение плана, который включает множество новых правил, методов и дополнительной ответственности на всех этапах процесса сертификации.

В заявлении Toyota признала неудачи руководства на различных уровнях и пообещала улучшиться.

"Получив предложения от MLIT, Toyota признала, что руководство недостаточно вовлечено в операции по сертификации, и что есть много областей для улучшения в основах своих операций по сертификации, таких как система управления данными и установление более ясных правил и процедур. Toyota пересмотрит механизмы и системы, предназначенные для правильного выполнения операций по сертификации, заметит что-то аномальное и немедленно примет меры через совместные усилия руководства и тех, кто работает на месте."

Что началось как нарушения с Daihatsu — бренда в составе Toyota Group — в конечном итоге распространилось на популярные модели в Японии, такие как Yaris Cross, Corolla Axio и Corolla Fielder. Производство было приостановлено ранее в этом году; все должно вернуться к норме в сентябре.

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