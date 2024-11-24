Отказ от милосердия: Тото Вольфф говорит об их победе в Лас-Вегасе

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф выразил радость по поводу победного дубля, завоеванного гонщиками Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном на Гран При в Лас-Вегасе.

Этот успех стал 60-м в истории заводской команды Mercedes, а последний раз оба гонщика команды финишировали на первых местах более 70 лет назад. Первый двойной успех Mercedes пришелся на июль 1954 года на трассе в Реймсе, с Хуаном-Мануэлем Фанхио и Карлом Клингом.

Тото Вольфф подчеркнул, что команда просто доминировала на трассе и могла бы выиграть ещё увереннее, проехав круги даже быстрее. Он отметил значительные усилия всей команды, направленные на достижение этого результата.

Руководитель команды подчеркнул, что команда проделала огромную работу на базах в Брэкли и Бриксуорте, а гоночная бригада отлично выполнила свою работу на треке.

Вольфф выразил удовлетворение от того, что машины команды равномерно проявляют себя на любых трассах. Он отметил, что команда обладает отличной скоростью даже в условиях высоких скоростей и прохладной погоды с невысоким уровнем сцепления.

Руководитель Mercedes признал, что команда испытывает затруднения при повышении температуры, но условия Лас-Вегасского Гран При полностью устраивали гоночную команду.

Джордж Расселл продемонстрировал великолепное пилотирование, удивляя своей уверенностью и контролем гонки на каждом этапе. Важным моментом стала оборона от атак Шарля Леклера. Льюис Хэмилтон, стартовавший с 10-й позиции, благодаря быстрой машине финишировал всего в пяти секундах за напарником.

Тото Вольфф выразил гордость за обеих гонщиков и отметил отличную работу всей команды на протяжении всего уик-энда. Mercedes демонстрировала высокую скорость с первой тренировки, подтвердив это в последующие дни. Также важным фактором явилась хорошая настройка машин.

Макс Ферстаппен сегодня четвертый раз в карьере стал чемпионом мира. Тото Вольфф отметил заслуги пилота за отличное выступление в первой половине сезона и выразил надежду на борьбу с ним в следующем году.