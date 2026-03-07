Тото Вольфф поражён отрывом Mercedes

В преддверии нового сезона Формулы-1 команда Mercedes получила статус главного фаворита, что было подтверждено по итогам квалификационной сессии в Мельбурне: пилоты коллектива заняли обе позиции на первом ряду стартовой решётки.

Однако руководитель команды Тото Вольфф подчеркнул, что в Mercedes никогда не скрывали реальный потенциал своего болида, несмотря на подозрения соперников и болельщиков.

«Я чрезвычайно доволен тем, что машины с граунд-эффектом остались позади, и теперь мы способны сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего. Когда увидел результаты квалификации, испытал облегчение — вся работа, вложенная в этот проект, наконец принесла плоды», — отметил Вольфф.

Руководитель команды также обратил внимание на профессионализм механиков, которым пришлось срочно приводить в порядок болид после аварии. По его словам, автомобиль Антонелли практически превратился «в набор конструктора Lego», рассыпанный по гаражу всего за два часа до начала квалификации. Вольфф признался, что за пять минут до старта был уверен — подготовить машину не удастся, однако произошедшая на трассе авария Макса привела к остановке сессии, и появившееся дополнительное время позволило завершить работу.

Что касается слухов о так называемых «мешках с песком» во время тестов, Вольфф заверил, что Mercedes не прибегал к подобным тактическим уловкам. По его словам, подобный подход невозможен, иначе команда не получила бы нужной информации о поведении машины.

«Возможно, уровень топлива в баке был немного выше — на 10 килограммов, — допустил он. — Но пока мы ещё не настолько хорошо знаем этот болид, чтобы специально увеличивать его вес. Нас удивил столь большой отрыв, однако принимаем его как должное».