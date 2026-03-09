Тото Вольфф заинтересован в покупке доли в команде Alpine

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф сделал предложение о приобретении 24% акций коллектива Alpine у инвестиционного фонда Otro Capital. Как сообщает издание Telegraph Sport, информация поступила от осведомленных источников.

Таким образом, Вольфф рассчитывает получить ту же долю в Alpine, на которую претендует и Кристиан Хорнер, ведущий переговоры с фондом Otro Capital. Если сделка состоится и Тото Вольфф станет совладельцем команды, последствия для Формулы 1 могут быть весьма значительными.

На сегодняшний день между Mercedes и Alpine действует соглашение о поставке двигателей и коробок передач, рассчитанное до 2030 года. В случае приобретения столь крупного пакета акций сотрудничество между двумя командами может выйти на новый уровень. Несмотря на это, 76% акций останется у Renault Group, и контрольный пакет сохраняется за ними. Однако подобное развитие событий может вызвать вопросы со стороны конкурентов.

Ранее руководитель McLaren Зак Браун уже высказывал обеспокоенность тем, что компания Red Bull владеет двумя гоночными коллективами, указывая на возможный конфликт интересов и угрозу честной конкуренции, а также на возможность обмена техническими секретами между командами. Аналогичные опасения могут быть высказаны и в адрес Вольффа.

Кроме того, если Вольфф войдет в состав совладельцев Alpine, шанс на возвращение Кристиана Хорнера в Формулу 1 во главе коллектива из Энстоуна практически исчезнет. Даже если сделка между Вольффом и Otro Capital не состоится, не исключено, что австрийский руководитель использует ситуацию для срыва переговоров Хорнера, опираясь на существующее партнерство с Mercedes.

Пока неизвестно, какую сумму Вольфф предложил за 24% акций, однако ранее в Otro Capital оценивали этот пакет минимум в 448 миллионов фунтов стерлингов.

В инвестиционном фонде отказались комментировать ситуацию. Представитель Mercedes заявил: «Mercedes является ключевым стратегическим партнером Alpine, и мы в курсе последних событий».

Alpine также прокомментировала появившиеся слухи: «К нам регулярно обращаются различные стороны и потенциальные инвесторы по поводу акций Otro. Мы не комментируем конкретные имена. Любые обсуждения на эту тему не являются делом гоночной команды и ведутся между заинтересованными сторонами и лицами.

Основное внимание команды уделяется первостепенной задаче – началу гоночного сезона и обеспечению устойчивого восстановления результатов на трассе».