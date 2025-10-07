Тото Вольфф выступил с предложением о проведении Гран-при в Южной Корее

Гран При Южной Кореи проводился на автодроме в Йонаме с 2010 по 2013 год. Однако, после четырех сезонов организаторы приняли решение отказаться от этапа по финансовым причинам.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф выразил мнение, что возвращение Формулы 1 в Южную Корею могло бы быть важным шагом для чемпионата, учитывая рост интереса к автоспорту на новых рынках.

По словам Тото Вольффа, за последние десять лет Формула 1 значительно расширила свою аудиторию, особенно среди молодых зрителей. Особое внимание он обратил на быстрорастущую группу поклонников — девушек в возрасте от 15 до 24 лет, которые проявляют высокую активность в социальных сетях.

Вольфф отметил, что Южная Корея является страной с развитым использованием соцсетей, и возвращение Гран При могло бы продемонстрировать, как изменился чемпионат за прошедшее десятилетие.

Он также подчеркнул, что Стефано Доменикали, отвечающий за календарь Формулы 1, стремится сохранять баланс между коммерческими интересами и долгосрочным развитием. Вольфф добавил, что в Восточной Азии, по его мнению, у Формулы 1 сохраняется потенциал для дальнейшего роста.