Команда Тото Вольфа: Обе машины получат новое переднее крыло

В команде Mercedes выражают оптимизм перед канадским этапом чемпионата мира. Глава команды Тото Вольфф полон уверенности в успехе и в общем позитивно настроен.

Тото Вольфф: «Мы продолжаем постоянно развиваться после Монако. Мы активно работаем над улучшением машины, повышая её баланс. Мы приближаемся к нашим конкурентам. Хотя пока это не отражается на результатах, но если мы продолжим сокращать разрыв с лидерами, то результаты придут. Мы в этом уверены».

На гоночных болидах в Канаде будет установлено новое переднее крыло, а также внедрены другие технические улучшения. Это изменение уже принесло некоторые улучшения на улицах Монако, и на следующих трассах оно должно проявить себя еще сильнее.

Соревнование в лидирующей группе становится все более напряженным, разрывы уменьшаются, и Mercedes понимает, что конкуренты не стоят на месте. Задача команды остается неизменной: работать усердно и целеустремленно, чтобы биться за победы.

Гонки на трассе Circuit Gilles Villeneuve всегда бывают захватывающими. Там сочетаются медленные повороты и высокие скорости, что делает заезды увлекательными для зрителей. Mercedes всегда рады возвращению в Монреаль, где болельщики проявляют страстную любовь к Формуле 1.

Команда надеется повторить успешный уик-энд, испытав такие же яркие эмоции, какие испытывала в предыдущие годы на этой трассе. Вся команда с нетерпением ждет старта гонки в Канаде, готовясь дать бой соперникам и побороться за вершину подиума».