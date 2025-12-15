Главная Новости McLaren Тото Вольфф: «Mercedes нельзя назвать фаворитами»
Тото Вольфф оценил шансы Mercedes в сезоне Формулы 1 2026 и отметил, что команда не считает себя фаворитом несмотря на успехи моторов Mercedes.
Иннокентий Петров
15.12.2025, 12:32·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф прокомментировал ожидания в отношении коллектива на сезон 2026 года. В ходе беседы в подкасте Beyond The Grid у Вольффа поинтересовались, как он реагирует на прогнозы, согласно которым Mercedes считается одним из главных претендентов на победу в предстоящем чемпионате.

«Мы никогда не пребываем в излишней уверенности», — подчеркнул Вольфф. — «Для нас стакан всегда наполовину пуст, и мы не склонны считать успех гарантированным».

По словам главы Mercedes, в текущем сезоне наиболее сильной командой стала McLaren, оснащённая силовой установкой Mercedes. Вольфф отметил, что даже если мотор Mercedes будет признан лучшим, команда не станет автоматически считать себя фаворитом. В первую очередь, подчеркнул он, им ещё предстоит соперничать с такими коллективами, как Williams, McLaren и Alpine.

Тото Вольфф также обратил внимание на то, что некоторые из конкурентов получили больше времени для работы в аэродинамической трубе благодаря позициям в Кубке конструкторов. Это, по его мнению, может позволить им реализовать технические инновации, которые останутся незамеченными для других участников чемпионата. Руководитель Mercedes добавил, что даже при преимуществе в силовой установке нельзя считать успех само собой разумеющимся.

Вольфф предостерёг и от слухов о превосходстве команды. Он напомнил, что подобные разговоры могут только мотивировать соперников. «Кто-то из других команд, производителей моторов или поставщиков топлива может сказать: “Хорошо, считайте себя фаворитами, но мы уже наступаем на пятки”. Именно поэтому мы не обращаем внимания на подобные разговоры и слухи», — резюмировал Тото Вольфф.

