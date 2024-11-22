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Тото Вольф: Мы сделали неверный поворот на одной из развилок

Руководитель команды Mercedes, Тото Вольфф, высказал свои мысли относительно текущего уик-энда в Лас-Вегасе и поделился мнением о возможном создании 11-й команды при участии General Motors.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.11.2024, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes, Тото Вольфф, высказал свои мысли относительно текущего уик-энда в Лас-Вегасе и поделился мнением о возможном создании 11-й команды при участии General Motors.

Он отметил, что работа над силовой установкой на 2026 год идет согласно ожиданиям, но подчеркнул, что важно правильно сформулировать поставленные цели, чтобы двигаться в правильном направлении.

Вольфф также подчеркнул, что команда Mercedes чувствует себя уверенно на трассе в Лас-Вегасе, но признал, что не стоит расслабляться, так как другие команды постоянно наращивают свои возможности.

Отвечая на вопрос о прогрессе гонщика Джорджа Расселла, Вольфф отметил, что иногда неудачи стимулируют команду извлекать уроки, и что важно двигаться вперед, несмотря на трудности.

Вольфф также затронул тему возможного ухода Льюиса Хэмилтона из команды, отметив, что гонщик продолжает плодотворно работать, несмотря на возможные сложности.

На вопрос о проекте Andretti Global и возможном появлении 11-й команды в чемпионате, Вольфф отметил, что поддерживает идею расширения участников, если это будет способствовать развитию Формулы 1 и увеличению популярности соревнований.

Тото Вольфф подчеркнул, что важно, чтобы все участники чемпионата работали сообща и бережно относились к общему продукту, чтобы обеспечить стабильность и рост интереса к соревнованиям.

Источник

Тото Вольфф (58)Mercedes (245)

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