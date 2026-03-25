Тото Вольфф: "Мы не планируем изменять состав команды"

Руководитель коллектива Mercedes Тото Вольфф в интервью изданию OE24 прокомментировал появившиеся слухи о переговорах с Максом Ферстаппеном, а также рассказал о текущем положении дел в команде и в Формуле 1.

На вопрос о возможном переходе Ферстаппена в Mercedes Вольфф отметил, что удивлён раннему появлению подобных разговоров: "Удивительно, что слухи появились уже в марте. Обычно на подобные вопросы приходится отвечать в июле." По словам руководителя, в команде уверены в своих пилотах, с которыми заключены многолетние контракты. Он подчеркнул, что полностью доволен их результатами и не видит причин менять состав или обсуждать кандидатуры других гонщиков.

Обсуждая новый регламент Формулы 1, Тото Вольфф заявил, что не все участники чемпионата высказывают недовольство изменениями, хотя у некоторых гонщиков действительно возникают сложности с электронной системой управления. Вместе с тем, руководитель Mercedes подчеркнул, что подавляющее большинство болельщиков — более 90% — оценивают гонки как яркие и зрелищные.

Касаясь вопроса о возвращении к прежним форматам гонок, Вольфф выразил мнение, что спорт должен идти вперёд. Он отметил важность учитывать интересы как традиционалистов, так и новых поклонников Формулы 1, чтобы найти оптимальное развитие для спорта и зрителей.

Руководитель команды также прокомментировал опасения по поводу возможного доминирования Mercedes и скуки в чемпионате. Тото Вольфф отметил, что первые две гонки сезона показали напряжённую борьбу, и, по его мнению, Ferrari демонстрирует достойный темп, а McLaren и другие команды быстро прогрессируют. Он добавил, что в середине пелотона происходит множество обгонов, и сейчас обсуждается вопрос оптимизации формата квалификации.

Отдельно Вольфф прокомментировал первую победу юного Кими Антонелли, подчеркнув, что несмотря на критику в адрес молодого пилота, совместная работа в итоге принесла результат. Руководитель Mercedes отмечает, что впереди у Антонелли будут не только удачные, но и сложные гонки, что является частью гоночной карьеры.

Отвечая на вопрос о потенциальном соперничестве Антонелли с Джорджем Расселлом в борьбе за чемпионский титул, Вольфф считает, что пока делать выводы рано, ведь в сезоне прошло только две гонки. Он назвал дуэт Расселла и Антонелли идеальным сочетанием молодости и опыта.

Также Тото Вольфф рассказал о назначении бывшего главы пресс-службы Брэдли Лорда своим заместителем. По словам руководителя Mercedes, Лорд — один из самых компетентных специалистов в Формуле 1, обладающий выдающимися знаниями и опытом. Вольфф отметил, что это назначение значительно облегчает ему повседневную работу, позволяя эффективнее справляться с растущей нагрузкой в руководстве команды.