Тото Вольфф подчеркивает важность эмоций и острых моментов

Руководитель команды Mercedes, Тото Вольфф, высказал своё мнение относительно скандала, связанного с гонщиком Red Bull Racing, Максом Ферстаппеном, на время Гран При в Сингапуре. FIA оштрафовала Ферстаппена за использование ненормативной лексики, после чего гонщик начал избегать участия в официальных пресс-конференциях.

«Существует мнение, что ругательства и грубое общение в радиопереговорах не должны иметь место, так как это может рассматриваться как проявление неуважения, - заявил Тото Вольфф. - Многие люди смотрят гонки вместе со своими семьями. Слово, начинающееся на букву F, встречается довольно часто, однако важен контекст и интонация, с которой оно произносится».

«Мы хотим, чтобы гонщики проявляли эмоции, нам нужны острые моменты, - продолжил Вольфф. - Я понимаю, что гонщики находятся в экстремальных условиях, однако, если нам удастся немного смягчить тон радиопереговоров, это будет только на пользу всем нам».

«Тем не менее, я не вижу смысла в запрете на использование слова, начинающегося на букву F. Это просто одно из многих уличных выражений. Существуют и более грубые формы речи», - заключил глава Mercedes.