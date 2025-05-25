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Тото Вольфф: Нам следовало попытаться что-то предпринять

Тото Вольфф оценивает Гран При Монако и новое правило пит-стопов: "Надо опробовать другие решения". Спортивная составляющая гонки под вопросом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2025, 21:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гран При Монако оставил много желать в плане яркой спортивной борьбы на трассе, признал Тото Вольфф. Новое правило двух пит-стопов не дало ожидаемого результата, поэтому возможно стоит рассмотреть альтернативные варианты для будущих гонок.

Отвечая на вопрос о понравившемся ли ему правиле двух обязательных пит-стопов, Вольфф отметил, что хоть и не впечатлен этой идеей, но важно было попытаться что-то новое. По его мнению, Гран При Монако всё равно является отличным событием, привлекающим множество зрителей, наслаждающихся гонкой из террас и яхт.

Суббота в Монако, по мнению Вольффа, остаётся днём настоящих соревнований, в то время как в воскресенье были определённые трудности из-за нововведений. Поэтому, возможно, стоит обратить внимание на введение лимита времени на круг на следующий год.

Хотя борьбы на трассе было недостаточно и некоторые гонщики предпочли медленную стратегию, что не ново для Монако, Тото Вольфф подчеркнул, что это часть шоу в Формуле 1. Он признал, что нужно предпринять действия для более захватывающих воскресных гонок, чтобы не вводить зрителей в заблуждение.

На вопрос о возможности применения альтернативной тактики на одной из машин, Вольфф объяснил, что не было сценария, который помог бы команде заработать очки, поэтому им оставалось лишь надеяться на нештатные ситуации на трассе для улучшения позиций.

Источник

Тото Вольфф (76)Mercedes (311)

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