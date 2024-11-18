Гонка в Лас-Вегасе обещает быть ещё более успешной, - Тото Вольфф.

Перед Гран При Лас-Вегаса руководитель команды Mercedes Тото Вольфф выразил ожидания от предстоящего ночного этапа на городской трассе.

Вольфф: «Мы отправляемся в Лас-Вегас, готовые к трём финальным гонкам сезона. Мы нацелены на то, чтобы завершить этот год как можно лучше и добавить ещё несколько запоминающихся моментов. Мы готовы к предстоящим гонкам, которые завершат наше невероятное сотрудничество с Льюисом Хэмилтоном, и постараемся набрать скорость перед 2025 годом.

Нам приятно возвращаться в Лас-Вегас. В прошлом сезоне Формула 1 устроила незабываемое шоу, а вид машин, стремительно пролетающих по Лас-Вегас-Стрип, оставил свой яркий отпечаток. Я не мог упустить возможность прокатиться по этой трассе на Mercedes-AMG GT R, разгоняясь до 290 км/ч. Это было великолепное приключение, которое никто из нас, надеюсь, не забудет».

Сама трасса и атмосфера представляют собой увлекательный вызов как для гонщиков, так и для команд, а прошлогодний Гран При оказался захватывающим и увлекательным. Я полагаю, что гонка этого года будет ещё более успешной, отталкиваясь от постоянного роста интереса и популярности Формулы 1 в Соединенных Штатах».