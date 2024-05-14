Тото Вольфф: Позади уже четверть сезона

Перед Гран При Эмилии-Романьи руководитель команды Mercedes подвёл итоги прошлого этапа и рассказал о планах на будущее.

Тото Вольфф подчеркнул, что первая четверть сезона оказалась непростой, но команда четко понимает, в каких аспектах им нужно улучшиться. Он отметил, что на данный момент все усердно работают, чтобы подготовить новинки как можно скорее. В Имоле планируют представить несколько обновлений, чтобы продолжать двигаться вперед.

Возвращение к традиционному формату уик-энда после двух этапов с субботним спринтом даст команде больше времени на работу с новыми деталями. Однако сама трасса в Имоле известна своей сложностью, смешивая быстрые и медленные участки, узкое покрытие и переменный рельеф. Это место, где обгонять сложно, но Вольфф выразил уверенность, что все готовы к этому вызову.

Кроме того, команда собирается отметить память Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны, которых они потеряли 30 лет назад. Mercedes-Benz также будет отмечать 100-летие победы в Targa Florio в 1924 году. Mercedes-Benz Classic восстановила оригинальную машину, которую планируют показать на награждении Trofeo Bandini и на трассе во время уик-энда.