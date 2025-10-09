Главная Новости Тото Вольфф: «Без злодея истории не такие захватывающие»
Тото Вольфф: «Без злодея истории не такие захватывающие»

Тото Вольфф заявил, что Формуле 1 не хватает Кристиана Хорнера и его роли злодея, подчеркнув важность ярких личностей в автоспорте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2025, 13:52·2 мин
Фото: F1news.ru

В недавнем интервью изданию Sport Bild руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о ситуации вокруг Кристиана Хорнера, который покинул паддок Формулы 1.

Отвечая на вопрос журналиста о том, испытывает ли он ностальгию по бывшему сопернику, Вольфф отметил, что отсутствие Хорнера заметно сказывается на атмосфере в чемпионате.

«Было бы преувеличением сказать, что я по нему скучаю, но без Кристиана всё иначе. Его определённо не хватает», — подчеркнул Тото Вольфф.

По мнению Вольффа, Формуле 1 необходимы яркие личности, и роль антагониста, которую часто играл Хорнер, придавала дополнительный интерес противостоянию команд. Вольфф отметил, что Кристиан уверенно чувствовал себя в этой роли и умело работал с медиа для достижения своих целей. Руководитель Mercedes добавил, что отсутствие такого персонажа сказывается на зрелищности спорта.

Говоря о возможном возвращении Хорнера в Формулу 1, Вольфф заявил, что этот вопрос должен решать сам Кристиан. Он также отметил, что Хорнер уже неоднократно доказал своё умение побеждать и завоёвывать титулы, поставив под сомнение необходимость чего-либо доказывать вновь.

Источник

