Тото Вольфф: «Без злодея истории не такие захватывающие»

В недавнем интервью изданию Sport Bild руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился мнением о ситуации вокруг Кристиана Хорнера, который покинул паддок Формулы 1.

Отвечая на вопрос журналиста о том, испытывает ли он ностальгию по бывшему сопернику, Вольфф отметил, что отсутствие Хорнера заметно сказывается на атмосфере в чемпионате.

«Было бы преувеличением сказать, что я по нему скучаю, но без Кристиана всё иначе. Его определённо не хватает», — подчеркнул Тото Вольфф.

По мнению Вольффа, Формуле 1 необходимы яркие личности, и роль антагониста, которую часто играл Хорнер, придавала дополнительный интерес противостоянию команд. Вольфф отметил, что Кристиан уверенно чувствовал себя в этой роли и умело работал с медиа для достижения своих целей. Руководитель Mercedes добавил, что отсутствие такого персонажа сказывается на зрелищности спорта.

Говоря о возможном возвращении Хорнера в Формулу 1, Вольфф заявил, что этот вопрос должен решать сам Кристиан. Он также отметил, что Хорнер уже неоднократно доказал своё умение побеждать и завоёвывать титулы, поставив под сомнение необходимость чего-либо доказывать вновь.