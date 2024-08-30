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Тото Вольф: Антонелли останется втянут в происшествия

Андреа Кими Антонелли разбил машину в самом начале первой тренировки Гран При Италии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.08.2024, 17:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Андреа Кими Антонелли разбил машину в самом начале первой тренировки Гран При Италии. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф сообщил, что инцидент не является чем-то экстраординарным, подчеркнув, что 18-летний гонщик из Италии ещё не раз попадет в подобные ситуации.

«Важнейшее, что Андреа в порядке, учитывая, что при столкновении перегрузка достигла 45G. Он юн и мы готовы вкладывать в его будущее. Аварии - часть его пути», - отметил Тото Вольфф.

«Так будет и в следующем сезоне. Сегодня мы заметили много позитивного. Нам стоит скорее тормозить его, чем способствовать увеличению скорости. Его круги были великолепными», - добавил он.

По возвращении на пит-лейн, Антонелли сразу же извинился перед командой. Именно такие действия ожидаются от гонщика, вернувшегося в боксы со смятой до неузнаваемости машиной, по словам Вольффа, похожей на «разлетевшуюся коробку Лего».

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Mercedes (174)Тото Вольфф (41)Андреа Кими Антонелли (16)

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