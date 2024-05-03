Частые ошибки, влекущие наложение штрафов по результатам работы камер, согласно данным ГИБДД

Одна из наиболее распространенных ошибок, совершаемых водителями, - неправильная идентификация предмета в руках за рулем, сообщает портал NJcar. Часто камеры могут принять за телефон что угодно, что в итоге может привести к штрафу. Недавно в сети активно обсуждали случай, когда водитель почесал нос и его действие было неправильно истолковано камерой.

Однозначно запрещенные действия за рулем включают в себя разговор по мобильному телефону без специального гарнитуры, просмотр соцсетей или навигационных карт на экране устройства и другие аналогичные действия. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Еще одним спорным вопросом является использование ремня безопасности. Иногда он может слиться с одеждой водителя, что приводит к неправомерному оштрафованию на тысячу рублей. В таких случаях также есть возможность оспорить штраф. Даже владельца автомобиля, перевозимого на эвакуаторе, могут оштрафовать. В этой ситуации также можно попробовать разъяснить ситуацию путем письменного обращения.

Современные дорожные камеры способны выявить даже те детали, которые водитель сам не заметит, например, стертую или скрытую под слоем грязи дорожную разметку. Поэтому штрафы за проезд за невидимую стоп-линию и подобные нарушения встречаются довольно часто.

Для того чтобы отменить ошибочные штрафы, владельцам автомобилей придется обращаться в ГИБДД. Хорошо, что существует возможность сделать это удаленно.

Фото: Carsweek.ru

Ранее Госавтоинспекция дала ответ на вопрос о том, в каких случаях можно избежать штрафа.