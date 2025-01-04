Основные новинки на автомобильном рынке России: ТОП-6 автомобилей 2025 года

LADA Iskra

На российском авторынке готовится к выпуску новая модель. Планируется, что продажи бюджетного автомобиля стартуют в 2025 году. На данный момент на заводе в Тольятти уже идет процесс сборки тестовых кузовов. Дизайнеры вложились в оригинальный облик LADA Iskra.

Покупатели смогут выбрать из трех вариантов кузова – седан, кроссовер и универсал. Двигатель предлагается на 90 или 106 лошадиных сил. Первый мотор будет работать с МКПП, второй же предполагает возможность установки как «механики», так и АКПП.

Москвич 8

Компания «Москвич» также готовит к выходу новую модель. Большой кроссовер «Москвич 8» с семью посадочными местами задерживается на рынке до 2025 года. Автомобиль имеет длину 4 824 мм и колесную базу 2 830 мм. Экстерьер увенчан массивной решеткой радиатора, а фары объединены светодиодной полосой. Крыша автомобиля будет укомплектована рейлингами уже в стандартной комплектации. Салон «Москвич 8» частично повторяет JAC Sehol X8 Plus и оснащен современной цифровой панелью приборов и большим экраном головного устройства.

Фото: Carsweek.ru

BAIC BJ60

Компания BAIC представит на российском рынке полноразмерный внедорожник BJ60. Модель будет конкурировать с Tank 500 и Haval H9. В России появится гибридная версия автомобиля, включающая дизельный двигатель на 163 л.с. и электромотор мощностью 14 л.с., функционирующий как стартер. Возможности двигателя будут раскрыты с 8АКПП и системой полного привода, а также понижающей передачей. Внешний вид BJ60 отличается характерным квадратным силуэтом и узнаваемым дизайном радиаторной решетки.

Фото: Carsweek.ru

Jaecoo J5

Долгожданная новинка от Jaecoo, кроссовер J5, выйдет на российский рынок в 2025 году. Этот SUV-B класса имеет длину кузова 4 380 мм и колесную базу 2 610 мм. Предлагается две версии автомобиля: базовая с 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом, и продвинутая версия с 1,6-литровым мотором, роботизированной коробкой передач и полным приводом. Важно, что для заправки использовать бензин класса АИ-92. В салоне автомобиля встречает современное головное устройство с крупным экраном, минимум физических кнопок и продуманную эргономику.

Старт продаж запланирован на первое полугодие 2025 года.

Фото: Carsweek.ru

Oting Palasso

Oting представит новую модель Palasso в сегменте пикапов. Отличительной чертой этого авто является закрытый кузовной отсек, что уникально для официальных продаж в России. Oting Palasso производится в Китае на базе Nissan Navara. Под капотом установлен турбодвигатель объемом 2,0 литра и мощностью 218 л.с., работающий с 8-ступенчатым «автоматом». Просвет автомобиля – 215 мм, что делает его пригодным для бездорожья. Продажи ожидаются в первом квартале.

Фото: Carsweek.ru

Новый бренд KGM

В 2025 году на российском рынке появится новый бренд KGM (бывшая SsangYong). На старте обещают 4 модели - Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Кроссовер Torres займет промежуточное положение между Korando и Rexton. Несущий кузов, передний привод стандартно, полный – в версии повышенной комплектации. В арсенале гибридный двигатель с электромотором, выполняющим функцию стартера-генератора и основным мотором на 170 л.с. Работает силовая установка с 6АКПП. Дебют компании ожидается ближе к концу первого квартала.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале был рассмотрен список самых дорогих автомобилей в России. В конце года появилось несколько интересных моделей в категории люкс.