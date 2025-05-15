Лучшие седаны с пробегом: рейтинг на 2025 год

В последнее время среди россиян особенной популярностью пользуются кроссоверы. Однако не у всех поклонников автомобилей предпочтения на стороне внедорожников. Есть те, кто отдает предпочтение маневренным, быстрым и комфортабельным седанам. Такие машины отлично подходят как для городских поездок, включая походы за покупками, благодаря вместительному багажнику, так и для путешествий на дальние расстояния.

С учетом желания приобрести подержанный седан, редакция carsweek.ru представляет топ-5 лучших моделей. В список попали автомобили не старше 10-15 лет, широко представленные на вторичном рынке и способные послужить долгое время без серьезных проблем для нового владельца. Список учитывает модели разной ценовой категории, чтобы каждый мог выбрать автомобиль исходя из качества, характеристик и цены.

Volkswagen Polo пятого поколения

Эта модель славится надежностью и простотой в обслуживании. Хотя возможностей по опциям и дизайну не так много, багажник и салон очень вместительные. Рекомендуется обращать внимание на версию с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Renault Logan второго поколения

Этот автомобиль отличается простотой конструкции и доступностью запчастей. Долговечность двигателей достигает 500 000 километров и более. Не стоит покупать машины, которые ранее эксплуатировались в такси.

Skoda Octavia третьего поколения

Хоть это лифтбек, автомобили этой модели отличаются вместительным багажником. Рекомендуется выбирать машины посвежее для большей надежности и удобства.

Toyota Camry восьмого поколения

Машины девятого и седьмого поколений также подойдут, но обойдутся дороже и будут сложнее в подборе. Данная модель славится безопасностью, комфортом и высоким качеством материалов.

Ford Focus третьего поколения

Тех, кто хочет сэкономить, можно порадовать седанами предыдущего поколения. Однако стоит учитывать особенности трансмиссии и объема двигателя при выборе.

Уточнение: Автомобиль – это транспортное средство с не менее четырьмя колесами, способное к автономному передвижению по дорогам.

На портале ранее был составлен топ-5 лучших подержанных автомобилей до 1 миллиона рублей.

Фото: Volkswagen