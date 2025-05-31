Лучшие подержанные автомобили с АКПП за 1 500 000 рублей

Сегодня все больше автолюбителей отдают предпочтение автомобилям с автоматической коробкой передач. Уже давно не считается, что управлять таким транспортным средством — это занятие для неопытных водителей или женщин, ведь современный мужчина также может выбрать автомобиль с АКПП. Это объясняется тем, что автоматическая коробка передач очень удобна в условиях городского трафика и не только. Многие современные модели с этим типом трансмиссии не уступают по динамике и мощности машинам с механической коробкой передач, принося истинное удовольствие от вождения.

Позволить себе новый автомобиль в настоящее время не по карману каждому гражданину России. При этом выбор не так велик, особенно если не хочется покупать китайский автомобиль, а бюджет ограничен. Именно поэтому редакция carsweek.ru представляет вашему вниманию топ-5 лучших подержанных автомобилей с АКПП до 1 500 000 рублей. В список вошли исключительно модели с надежной классической автоматической коробкой передач, доступные для многих жителей страны.

Hyundai Solaris второго поколения

Если бюджет существенно ограничен, можно обратить внимание на автомобиль первого поколения. Однако второе поколение значительно современнее, что гарантирует лучшее состояние машины. Важно только избегать покупку бывших такси. Автоматическая коробка передач здесь довольно надежная и способна выдерживать более 250 000 километров пробега. Однако она может проявлять некоторую медлительность, а также возможны проблемы с электрикой. Двигатели весьма долговечны. Наиболее надежным считается мотор объемом 1,4 литра, но его мощности, в 100 лошадиных сил, может не хватить всем водителям.

Ford Focus второго поколения

Можно рассмотреть вариант и с автомобилем третьего поколения, но он будет более дорогим. Кроме того, такие машины оснащены турбомотором объемом 1,5 литра, который не отличается высокой надежностью. Поэтому лучше обратить внимание на более старую, но проверенную временем модель. Здесь автоматическая коробка передач сочетается с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 100 л.с., либо с 2-литровым двигателем, выдающим 145 л.с. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения долговечности, хотя придется смириться со средней динамикой. Тем не менее, такая трансмиссия прослужит около 300 000 километров. Также двигатель обладает большим ресурсом. Автомобиль представлен в кузове седан, хэтчбек и универсал, что делает его универсальным выбором для различных целей. Потенциальные покупатели должны быть готовы к проблемам с коррозией кузовных элементов, электрикой и другими возможными проблемами. Однако оснащение автомобиля довольно качественное даже по сегодняшним стандартам.

Volkswagen Polo пятого поколения

Можно выбрать более доступный автомобиль без рестайлинга мощностью 105 лошадиных сил или обновленную версию с мощностью 110 л.с. В обоих случаях коробка передач довольно надежна, но двигатель может потреблять масло и страдать от стуков поршней. Модель не отличается быстрой динамикой и богатым оснащением салона, при этом материалы в салоне выглядят довольно дешево. Однако автомобиль прослужит своему владельцу долгие годы. При выборе важно удостовериться, что машина ранее не эксплуатировалась в такси.

Hyundai Tucson первого поколения

Этот кроссовер, несмотря на возраст и не самый современный дизайн, остается надежным и хорошо оснащенным автомобилем. В продаже есть версии с передним или полным приводом, а также дизельными двигателями. Покупателям можно посоветовать обратить внимание на модель с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 175 л.с. с полным приводом. Автомобили с двухлитровым двигателем не отличаются выдающейся динамикой, а расход топлива в обоих случаях может быть значительным. У старых кроссоверов возможно расходование масла. Кроме того, кузов может быть подвержен коррозии и иметь повреждения. Подвеска модели также не самая надежная. Тем не менее, такой автомобиль можно приобрести за приблизительно 700 000 рублей.

Geely Atlas первого поколения

Эта модель является самой молодой в списке. Найти подходящий автомобиль в ценовом диапазоне до 1 500 000 рублей может быть непросто, но возможно. Важно убедиться, что кроссовер ранее не использовался в такси или каршеринге. Geely Atlas — один из немногих китайских автомобилей, которые можно покупать как новыми, так и подержанными. Потенциальным покупателям доступны варианты с разной мощностью двигателя, от 139 до 184 л.с. Двигатели надежные, но подвержены перегреву, поэтому следует следить за системой охлаждения. Модель предлагается с передним или полным приводом. Даже версия с передним приводом обладает отличной проходимостью благодаря клиренсу около 190 мм. У Geely Atlas очень богатое и современное оснащение, а серьезные проблемы в эксплуатации встречаются редко. Однако возможны сбои в работе электрооборудования из-за окисления контактов.

Вывод

Данный список не исчерпывает все возможности. К нему также можно добавить Mitsubishi Lancer девятого поколения, Skoda Rapid первого поколения, Kia Venga, Nissan Almera Classic и другие модели. Однако эти автомобили могут быть сложнее найти или иметь худшее состояние. Тем не менее, на рынке существует множество надежных подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач по разумным ценам. Выбор остается за каждым покупателем.