Лучшие автомобили, доступные по выгодной цене в России

В последнее время становится все более актуальным вопрос выбора доступного по цене автомобиля. Мы представляем вам ТОП-4 самых доступных к покупке машин.

На первом месте нашего рейтинга - Kaiyi E5. Этот китайский седан от Chery Automobile завоевал признание в России. Версия Standard с механической коробкой передач и 1,5-литровым двигателем доступна по цене всего ₽1,35 млн.

На втором месте - BAIC U5 Plus. Компактный седан, выпускаемый с 2014 года, прошел два рестайлинга за это время. Стоимость версии Luxury с механической коробкой передач и 1,5-литровым двигателем всего лишь ₽1,39 млн.

Третье место в нашем списке занимает Evolute i-Pro. Элегантная модель от лидирующего электромобильного бренда в России. Благодаря скидке от завода и 35% государственной субсидии, стоимость электромобиля составляет всего ₽1,5 млн.

И наконец, на четвертой строчке рейтинга - Bestune T77. Солидный среднеразмерный кроссовер от китайского производителя, который собирается на российском АвтоВАЗе. Базовая версия этого кроссовера доступна по цене ₽1,9 млн.

Эти автомобили представляют отличное сочетание цены и качества, делая их привлекательным выбором для многих покупателей. Не пропустите возможность ознакомиться с самыми доступными моделями на рынке!

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Фото: Kaiyi