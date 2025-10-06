Эксперт НАС назвал три самых надежных автомобиля для выгодной покупки в современных условиях

Российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения: уход одних брендов и появление новых игроков заметно повлияли на выбор автолюбителей. В нынешних условиях перед покупателями встает сложная задача – найти недорогой и при этом надежный автомобиль, особенно учитывая высокие ставки по автокредитам, которые могут значительно увеличить итоговую стоимость.

Многие автовладельцы рассматривают возможность продажи старого автомобиля и приобретения новой машины. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился своим мнением о наиболее интересных вариантах на рынке.

Отечественный выбор: Lada Vesta с "изюминкой"

Для тех, кто предпочитает новые автомобили российского производства, Lada Vesta остается одним из лидирующих предложений. Ян Хайцеэр отмечает, что эту модель можно считать «наследником Renault», а её эксплуатационные характеристики вполне соответствуют ожиданиям. В то же время эксперт рекомендует отдавать предпочтение версии с механической коробкой передач. По его словам, автоматическая трансмиссия может потребовать дорогостоящего ремонта, стоимость которого может достигать 400 тысяч рублей.

Lada Vesta, по мнению специалиста, особенно хорошо подойдет тем, кто не живет в крупных городах и не боится "механики". Модель оснащена прочной и энергоемкой подвеской, что делает её удобной для российских дорог. Стоимость автомобиля составляет 1,7 млн рублей.

"Возрожденные" иномарки: Hyundai Creta и Solaris из Санкт-Петербурга

Несмотря на уход ряда зарубежных брендов с российского рынка, в автосалонах до сих пор можно встретить Hyundai Creta и Solaris. Ян Хайцеэр поясняет, что эти автомобили продолжают собирать в Санкт-Петербурге из поставляемых комплектов. Эти модели зарекомендовали себя как надежные и долговечные, что подтверждается их популярностью в службах такси.

По словам эксперта, Hyundai Creta и Solaris в полной автоматической комплектации могут стать отличным выбором для тех, кто ищет проверенный и знакомый автомобиль.

Китайский вариант с европейским качеством: Belgee X50

Еще одним вариантом для покупки нового автомобиля становится бренд Belgee. Особое внимание привлекает белорусская модель Belgee X50 – компактный кроссовер, доступный в легковой версии. Эта машина позиционируется как конкурент российским и корейским моделям.

Belgee X50 оснащен полноценной коробкой передач и динамичным мотором. Модель активно использует технологии Volvo, что положительно отражается на качестве и надежности автомобиля. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и долговечности китайского кроссовера.

Таким образом, несмотря на изменения на рынке, в России по-прежнему можно найти новый, доступный и надежный автомобиль. Будь то отечественная Lada Vesta с механической коробкой, проверенные временем Hyundai Creta и Solaris или современный Belgee X50 – у автолюбителей остается широкий выбор для обдуманной покупки.

Источник и фото: kolesa.ru.