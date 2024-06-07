Рейтинг: самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Портал «Автостат» представил данные о самых востребованных автомобилях в России среди кроссоверов и внедорожников. Лидером продаж в мае стал Haval Jolion – эту модель выбрали 6 354 человека. Сравнивая с прошлым годом, продажи выросли на 64,4%.

На втором месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем в 5 084 проданных автомобиля. Это свидетельствует о росте спроса на 63,3%. Бронзовую позицию занимает Chery Tiggo 4 Pro – 4 256 проданных машин, рост продаж составил 2,2 раза.

Среди пятерки лидеров также присутствуют две российские модели внедорожников. LADA Niva Travel была выбрана 4 203 раза, в то время как LADA Niva Legend нашла 3 676 покупателей. На шестом месте идет Belgee X50 с объемом продаж в 3 598 автомобилей. Кроссовер Changan CS55 Plus нашел своих владельцев 3 525 раз – это в 8 раз больше, чем годом ранее. Модель Omoda C5 была продана 3 487 раз – рост на 40,8%.

Geely Monjaro нашел 2 933 покупателей, увеличив продажи в 4,2 раза. В десятке самых продаваемых автомобилей также оказался Haval H6, проданный 2 688 раз.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о резком увеличении продаж новых автомобилей в России в мае 2024 года. Тем не менее, этот показатель немного уступает результатам марта и апреля.