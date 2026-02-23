10 основных поломок автомобиля, которые мужчины способны устранить самостоятельно

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты агентства «АВТОСТАТ» подготовили статистику, отражающую уровень самостоятельности мужчин-автовладельцев при ремонте автомобилей. Данные были собраны на основе онлайн-опроса, проведенного в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2025. Осенняя волна».

Согласно результатам исследования, наиболее часто мужчины самостоятельно меняют колесо автомобиля — данный навык продемонстрировали 63,9% опрошенных. Немногим реже участники отметили умение заряжать аккумулятор (59,9%) и выполнять замену лампочек (58%).

В пятерку наиболее популярных ремонтных работ также вошли замена свечей зажигания, которую могут выполнить 47,3% респондентов, и замена предохранителей, с которой справляются 43,4% мужчин-автовладельцев.

Заменить масло в двигателе и другие расходные материалы способны 35% опрошенных. Почти каждый четвертый (23,4%) может самостоятельно устранить неисправности замка двери, а 20,1% уверены, что смогут заменить ремень генератора.

Интересно, что 13% участников опроса заявили о своей способности разбираться абсолютно со всеми поломками автомобиля. Вместе с тем, 9,6% респондентов отметили, что теоретически справятся с любой неисправностью, однако не хотят выполнять работу из-за нежелания пачкать руки.

В опросе приняли участие более 3 тысяч автовладельцев. Исследование проводилось с 17 по 30 октября 2025 года, участникам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответа.