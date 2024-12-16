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Том Кристенсен считает, что Магнуссен мог достичь большего.

Легенда гонок на выносливость, датчанин Том Кристенсен считает, что его земляк Кевин Магнуссен мог добиться большего в Формуле 1… Том Кристенсен отмечает, что дебют Кевина за McLaren в Мельбурне произвёл огромное впечатление.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.12.2024, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Легенда гонок на выносливость, датчанин Том Кристенсен считает, что его земляк Кевин Магнуссен мог добиться большего в Формуле 1…

Том Кристенсен отмечает, что дебют Кевина за McLaren в Мельбурне произвёл огромное впечатление. Однако этот успех стал для него источником давления и ожиданий. Поднявшись на подиум в своей первой гонке в Формуле 1, Магнуссен вызвал надежды на будущие победы. К сожалению, этот подиум остался неповторимым.

Датчанину было сложно справляться с высокими ожиданиями. Несмотря на несколько возвращений в мир гоночного спорта после временных уходов, удачных результатов было недостаточно. Недостаточно светлых моментов, чтобы укрепить свою карьеру и завоевать место в топовой команде.

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