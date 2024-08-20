Молодым нужно давать шанс, считает Том Коронель

Голландский пилот Том Коронель, опытный участник европейских гоночных соревнований, в возрасте 52 лет продолжает активную карьеру и высказывает критику в адрес Валттери Боттаса в интервью для журнала Formule1.

Согласно мнению Коронеля, который является экспертом на телеканале RTL и регулярно принимает участие в передачах о Формуле 1, финну стоит задуматься о завершении своей карьеры, особенно в мировом чемпионате.

«От гонщика, на уровне Боттаса, можно ожидать более высоких результатов, – считает Том. – Переход из топовой команды в одну из худших всегда сложный шаг, но я бы порекомендовал ему уступить место молодым и перспективным гонщикам. Пришло время завершать карьеру, ведь в этом сезоне он так и не набрал ни одного очка».

«Пора заняться другими делами. Пусть вернётся в Финляндию и занимается съемкой забавных видеороликов. Необходимо уступить место тем, кто готов развиваться и приобретать опыт. В противном случае, он лишает молодых гонщиков шанса на карьеру. В текущем сезоне его выступления не впечатляют – возможно, возраст начинает сказываться…»

Недавно в том же духе отозвался швейцарский таблоид Blick, подчеркивая неудовлетворенность тем, что Sauber/Audi недооценивают важность работы с молодыми пилотами в связи с переходом Формулы 1 на новое техническое оборудование.