Главная Новости Sauber Молодым нужно давать шанс, считает Том Коронель
Новости

Молодым нужно давать шанс, считает Том Коронель

Голландский пилот Том Коронель, опытный участник европейских гоночных соревнований, в возрасте 52 лет продолжает активную карьеру и высказывает критику в адрес Валттери Боттаса в интервью для журнала Formule1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.08.2024, 17:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Голландский пилот Том Коронель, опытный участник европейских гоночных соревнований, в возрасте 52 лет продолжает активную карьеру и высказывает критику в адрес Валттери Боттаса в интервью для журнала Formule1.

Согласно мнению Коронеля, который является экспертом на телеканале RTL и регулярно принимает участие в передачах о Формуле 1, финну стоит задуматься о завершении своей карьеры, особенно в мировом чемпионате.

«От гонщика, на уровне Боттаса, можно ожидать более высоких результатов, – считает Том. – Переход из топовой команды в одну из худших всегда сложный шаг, но я бы порекомендовал ему уступить место молодым и перспективным гонщикам. Пришло время завершать карьеру, ведь в этом сезоне он так и не набрал ни одного очка».

«Пора заняться другими делами. Пусть вернётся в Финляндию и занимается съемкой забавных видеороликов. Необходимо уступить место тем, кто готов развиваться и приобретать опыт. В противном случае, он лишает молодых гонщиков шанса на карьеру. В текущем сезоне его выступления не впечатляют – возможно, возраст начинает сказываться…»

Недавно в том же духе отозвался швейцарский таблоид Blick, подчеркивая неудовлетворенность тем, что Sauber/Audi недооценивают важность работы с молодыми пилотами в связи с переходом Формулы 1 на новое техническое оборудование.

Источник

Валттери Боттас (43)Sauber (64)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация