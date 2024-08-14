Роллс-Ройс Гост Тома Брэди 2024 года с автографом игрока выставлен на аукцион

Когда речь заходит о роскоше и эксклюзивности, немногие автомобили могут передать суть так ярко, как Rolls Royce, особенно если он принадлежал легендарной личности. Любители автомобилей и коллекционеры могут насладиться прекрасным моментом, поскольку биржа duPont Exchange с гордостью представляет личный Rolls Royce Ghost 2024 Тома Брэди к продаже через Sotheby’s Motorsport (SOMO).

Rolls Royce Ghost 2024 - это поистине чудо роскоши и дизайна. С пробегом всего 124 мили, этот автомобиль практически новый, предлагая непревзойденный уровень элегантности и стиля. Он имеет потрясающий внешний вид Black Diamond, загадочный и изысканный, что делает его невозможным проигнорировать на дороге. Внутри вы найдете пышный интерьер Grace White, который целиком посвящен комфорту и роскоши. Каждая деталь, от изысканных кожаных сидений до передовой технологии, создана для того, чтобы обеспечить вам наилучшие ощущения за рулем.

Ghost 2024 - это истинное сочетание роскоши и мощности. Под капотом он гордится 6,75-литровым двойным турбированным двенадцатицилиндровым двигателем, который развивает замечательные 563 лошадиных силы и 575 фунт-фут крутящего момента. Этот мощный двигатель позволяет Ghost разгоняться с 0 до 60 миль в час всего за 4,8 секунды, обеспечивая невероятно плавное и мощное вождение. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает безупречные переключения передач и изысканное управление, делая вождение одним удовольствием. Система полного привода добавляет стабильности и контроля, так что вы можете чувствовать себя уверенно за рулем в любую погоду. Ghost также включает систему адаптивной подвески Planar, которая использует передовые технологии для адаптации к дороге впереди, обеспечивая исключительно комфортное и точное вождение.

Тем, что по-настоящему выделяет этот Ghost, являются индивидуальные пластины с подписью Тома Брэди. Эти эксклюзивные детали добавляют персональное прикосновение самого иконичного игрока НФЛ в виде его подписи на пластинах, делая этот автомобиль настоящим предметом коллекционирования. Такие настройки не только усиливают уникальность автомобиля, но и связывают его с наследием одного из величайших спортсменов в истории.

История этого исключительного автомобиля добавляет ему очарования. Приобретенный непосредственно из резиденции Тома Брэди, этот Rolls Royce Ghost был личным транспортным средством легендарного квотербека, известного своим безупречным вкусом и любовью к высокопроизводительным автомобилям. Имея такую богатую историю, этот автомобиль идеально подойдет для любого коллекционера, желающего добавить в свой гараж еще больше звездной мощи.

Возможность приобрести личный Rolls Royce Тома Брэди - редкая возможность. SOMO, сотрудничая с биржей duPont REGISTRY Exchange, будет организовывать аукцион, предлагая любителям автомобилей и коллекционерам шанс делать ставки на этот уникальный автомобиль. Все это произойдет на онлайн-платформе SOMO, ориентированной на люксовые аукционы. Будь то поклонник Тома Брэди, автомобильный коллекционер или просто ценитель лучших вещей в жизни - это возможность, которую нельзя упустить.

Также появилась информация о том, что в комплекте с этим автомобилем идет майка с автографом самого козла.

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