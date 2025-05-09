Электрический Renault может обойтись покупателям в более чем 14 млн рублей.

На недавнем ежегодном собрании во Франции, компания Renault сообщила, что за неделю после запуска R5 Turbo 3E поступило 850 заявок на производство 1980 электромобилей по всему миру. Интересно, что приобрести этот автомобиль сильно сложнее, чем просто обратиться к дилеру Renault. Автомобиль Renault Turbo 3E обойдется намного дороже, чем многие могли бы предположить.

Фото: Carsweek.ru

Для того чтобы попасть в список ожидания на покупку R5 Turbo 3E, нужно внести невозвращаемый депозит в размере 45 000 евро или 4 146 300 рублей. Это значит, что Renault уже собрала 38,25 миллиона евро или около 3,5 миллиардов рублей в виде депозитов. Компания сообщила, что эти деньги помогут завершить разработку нового электрокара.

Менее чем через неделю после старта заказов на автомобиль, глава Renault Фабрис Камболив подтвердил, что 500 клиентов уже сделали предварительные заказы, а еще 200 оформили заказы через дилеров и ожидают оплаты.

R5 Turbo 3E построен на каркасе из углеродного волокна и имеет два задних электромотора. Общая мощность системы составляет 540 лошадиных сил, что позволяет ускорить данный компактный автомобиль до 100 км/ч за всего 3,5 секунды.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания уже отмечалось, что французская компания Renault рассказала о своих новых электрических фургонах.